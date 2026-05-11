El calendario de feriados y puentes en México para 2026 fue confirmado por el Gobierno, el cual define principales periodos de descanso tanto para trabajadores como para estudiantes. Según lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), se aproxima un día de descanso obligatorio que ofrecerá una jornada de descanso a mitad de semana. Tras el feriado del 1 de mayo, se aproxima un día festivo que está incluido en el cronograma oficial de feriados. Se trata del Día de la Independencia, el cual este año se celebrará el miércoles 16 de septiembre. Al tratarse de un feriado oficial no trasladable, dividirá la semana laboral, aunque seguirá impulsando celebraciones, viajes cortos y actividades comerciales en distintas regiones del país. En lo que resta del año, el cronograma determina las siguientes fechas: El lunes 16 de noviembre será uno de los puentes más importantes de la segunda mitad del año, debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre. Este fin de semana largo suele incrementar la actividad turística en destinos de playa, ciudades coloniales y sitios con clima templado. La Navidad, el 25 de diciembre, caerá en viernes, generando otro fin de semana largo natural dentro de la temporada de vacaciones de invierno, uno de los periodos con mayor movimiento turístico y familiar en México. Además de los feriados obligatorios, existen otras fechas que, aunque no implican suspensión laboral general, sí generan movimiento y pausas en distintas actividades. Por ejemplo, el Día de Muertos, el 2 de noviembre, coincidirá con lunes, lo que permitirá extender el descanso desde el fin de semana previo. Durante esos días, destinos tradicionales como Pátzcuaro, Mixquic, Janitzio y Aguascalientes suelen recibir una importante cantidad de visitantes atraídos por celebraciones, tradiciones y riqueza cultural de la temporada.