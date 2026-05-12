FIBRA Prologis informó que este 12 de mayo a las 23:59 horas vence el plazo de su oferta pública de adquisición y suscripción recíproca por hasta el 100% de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en circulación de FIBRA Macquarie. La firma recordó a los inversionistas que la operación permaneció condicionada a que los tenedores participaran con al menos 47.58% más uno de los CBFIs en circulación, requisito que representó la única condición pendiente para concretar la oferta. De acuerdo con el evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), no existieron otras condiciones por cumplirse al cierre del periodo de aceptación. Como parte de la operación, los tenedores de FIBRA Macquarie pudieron optar por intercambiar cada uno de sus certificados por 0.535 CBFIs de FIBRA Prologis o recibir un pago en efectivo de MXN$ 44 por certificado. Sin embargo, FIBRA Prologis detalló que el monto máximo destinado al componente en efectivo ascendió a MXN$10,524,510,440, por lo que, si la demanda supera dicho límite, el pago sería distribuido proporcionalmente entre los inversionistas y el remanente se cubriría mediante certificados de la fibra. La compañía también señaló que no existió garantía de prórrogas adicionales ni de futuras ofertas en términos comparables, por lo que los inversionistas remanentes de FIBRA Macquarie podrían enfrentar menor liquidez y exclusión de índices tras el eventual cierre exitoso de la operación. Asimismo, recordó que los certificados involucrados en la oferta no estuvieron registrados bajo la legislación bursátil de Estados Unidos, por lo que la operación no pudo dirigirse a inversionistas estadounidenses.