Firma del acuerdo entre Alibaba y el IMPI | Foto: Cortesía

AliExpress, plataforma global de comercio electrónico transfronterizo, hizo una alianza con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para establecer un marco formal de cooperación para combatir la falsificación y proteger los derechos de propiedad intelectual de las empresas mexicanas.

El acuerdo busca fomentar un entorno seguro y confiable para el comercio en línea en México. Bajo el Memorándum de Entendimiento (MoU), AliExpress y el IMPI cooperarán en una serie de iniciativas diseñadas para fortalecer la observancia de los DPI (Derecho de Propiedad Intelectual), incluyendo el intercambio de información para facilitar la retirada ágil de listados que presuntamente infrinjan los derechos de propiedad intelectual de empresas mexicanas.

La plataforma también aplicará sanciones a vendedores y medidas de protección al comprador en coordinación con el IMPI, y las partes explorarán esfuerzos conjuntos para abordar a los infractores reincidentes que ofrezcan productos falsificados.

La plataforma dijo en un comunicado que el MoU representa el último paso de AliExpress en la expansión de sus alianzas globales de observancia de PI (Propiedad Intelectual) hacia América Latina, sobre la base de acuerdos de cooperación existentes con agencias nacionales de propiedad industrial en otros mercados clave.

“AliExpress asume un rol de liderazgo en la protección de la propiedad intelectual en México al establecer esta cooperación con el IMPI. Esta alianza refleja nuestro compromiso continuo de ofrecer a los consumidores mexicanos productos auténticos y una experiencia de compra en línea segura, al tiempo que apoyamos el crecimiento del comercio legítimo transfronterizo”, declaró Ainhoa Robles, directora de AliExpress en México, en dicho documento.

El MoU tiene una vigencia inicial de un año a partir de la fecha de firma y se renovará automáticamente por un periodo adicional de dos años, lo que subraya el compromiso a largo plazo de ambas partes con la protección de la propiedad intelectual en la economía digital de México.