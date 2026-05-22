Con más de un año y medio de retraso respecto al plazo establecido en la Ley de Turismo, Clara Brugada presentó la Plataforma de Registro de Estancias Turísticas Eventuales, que estará disponible a partir del viernes 22 de mayo en el portal oficial de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

El trámite será gratuito y totalmente en línea. Para obtener el registro, los anfitriones deberán presentar una identificación oficial, datos generales del inmueble, RFC, domicilio del alojamiento, documentos que acrediten la propiedad y detallar en qué plataformas digitales ofrecen el servicio.

Además, será obligatorio contar con una póliza de responsabilidad civil vigente. En caso de no tenerla, la propia plataforma digital donde se anuncie el alojamiento deberá proporcionarla.

Al iniciar el procedimiento, el sistema generará un prefolio provisional mientras se revisa la documentación. Una vez validada, se emitirá el folio definitivo, requisito indispensable para publicar hospedajes temporales en aplicaciones como Airbnb, Booking.com o Vrbo.

El registro será obligatorio para todos los anfitriones de hospedajes temporales

La nueva regulación establece una distinción clara según la escala del negocio. Los anfitriones que cuenten con hasta tres inmuebles destinados al alojamiento temporal podrán acceder a un régimen simplificado, con menos requisitos y mayor agilidad en el trámite.

En cambio, quienes operen cuatro propiedades o más deberán registrarse como establecimiento mercantil, siguiendo el mismo esquema que aplica a los hoteles.

Esto implica cumplir con obligaciones fiscales y administrativas adicionales, un cambio que busca equiparar las condiciones de competencia entre las rentas cortas y la hotelería tradicional.

El objetivo declarado es ordenar los más de 30,000 inmuebles que actualmente operan como hospedaje temporal en la ciudad, concentrados principalmente en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Habrá registro obligatorio para los hospedajes temporales: quiénes no cumplan no podrán publicar sus ofertas. Fuente: Shutterstock

Mundial 2026 en el horizonte: 30 días para registrarse o quedar fuera Airbnb, Booking.com o Vrbo

El tiempo corre. Con el arranque del Mundial de Fútbol 2026 a apenas semanas de distancia —evento en el que la Ciudad de México espera un fuerte incremento en la demanda de alojamiento— los anfitriones tienen 30 días naturales a partir del viernes 22 de mayo para completar su registro.

Quien no lo haga dentro de ese plazo no podrá ofrecer su espacio en ninguna plataforma digital. Para reducir la presión, el gobierno capitalino anunció una campaña de acompañamiento que guiará a los anfitriones paso a paso durante el proceso.

Además, Clara Brugada confirmó que durante el Mundial se desplegará un equipo jurídico especializado para atender denuncias por prácticas irregulares en el hospedaje temporal, y que se establecerá un acuerdo con la Profeco para vigilar posibles abusos y proteger a los denunciantes.

A mediano plazo, la regulación quedará incorporada en la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, donde se contempla prohibir que edificios completos sean reconvertidos íntegramente en alojamiento turístico y evitar así el desplazamiento de vecinos.