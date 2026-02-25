La embotelladora Coca-Cola FEMSA (KOF) ajustó su estrategia en México ante la debilidad en el consumo y el deterioro en la confianza del consumidor, aunque mantuvo sin cambios su guía para 2026. En llamada con analistas del martes (febrero 24), la administración reconoció que el entorno en México sigue siendo retador, con una demanda presionada tras un año de volatilidad en volúmenes. Si bien el segundo trimestre de 2025 registró la mayor caída —cercana a 10%—, hacia el cierre del año se observó una mejora secuencial. El cuarto trimestre cayó apenas 0.9% con un diciembre calificado como “el mejor” en la historia de la operación en términos de volumen. “Reaccionamos rápidamente ante el deterioro del sentimiento del consumidor y la debilidad en la demanda”, señaló la compañía. Frente al nuevo entorno, la embotelladora de Coca-Cola optó por un enfoque conservador en México. Para este año, ajustó su CapEx principalmente en ese mercado, mientras mantiene inversiones en otros territorios como Brasil, donde el desempeño ha sido más sólido. “Estamos bajo presión y hemos ajustado nuestro CapEx, principalmente en México, porque el resto de los territorios está creciendo según lo previsto”, dijo Gerardo Cruz, director de Finanzas de KOF. En paralelo, la empresa reforzó el control de costos y la disciplina en precios, en un contexto marcado por el traslado del incremento del IEPS y presión en insumos como el aluminio. KOF estima que los volúmenes en México registrarán una caída de bajo a medio dígito en 2026, mientras que Brasil crecería en un rango similar, lo que llevaría al consolidado a un desempeño plano a ligeramente positivo. Para contrarrestar la debilidad en el consumo, la compañía acelera el impulso de otras gamas de producto. Los directivos de la embotelladora explicaron que las bebidas sin azúcar continúan ganando tracción, con Coca-Cola Zero como uno de los motores del portafolio. “Hay oportunidades para mejorar nuestra posición en sabores. Lo que estoy viendo con Sprite Zero en Brasil es sencillamente increíble. Lo que hemos hecho con Cuatro en Colombia es muy positivo, y eso es algo que queremos y lo que estamos haciendo con nuestras marcas tradicionales en México”, explicó Jorge Collazo, director de Relación con Inversionistas de la empresa. El directivo también dijo que la expansión de herramientas digitales como la , ya implementadas en México y Brasil, que buscan mejorar ejecución en punto de venta, frecuencia de visita y cobertura, fortaleciendo la participación de mercado. El objetivo, según la administración, es sostener la penetración en hogares, pero migrar gradualmente al consumidor hacia opciones de mayor valor agregado. En paralelo, la empresa ve en la Copa del Mundo de 2026 una plataforma comercial relevante. Más allá del impacto directo en volumen, la apuesta está en capitalizar el evento para reforzar el posicionamiento de marca, aumentar la frecuencia de consumo y activar todo el portafolio antes, durante y después del torneo. “Nos brinda muchas oportunidades para interactuar con los consumidores, con los clientes, con la activación, y no solo para las marcas Coca-Cola y Coke Zero, sino también para otras categorías como Powerade, por ejemplo. (...) Estamos muy entusiasmados con eso", dijo Collazo. Las acciones de KOF, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subían 3.21% a 188.53 pesos por unidad (al medio día de este martes) tras superar expectativas de los analistas al cuarto trimestre de 2025. La jornada se cerró en 190.19 pesos por título y este miércoles (febrero 25), la acción se comercializaba en 189.70 pesos hacia las 8:45 am).