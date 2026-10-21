Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó los cuatro errores frecuentes que comenten los contribuyentes que derivan en multas.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, dio a conocer cuatro ejemplos concretos y muy comunes de “errores” o “descuidos” que pueden llegar a cometer los contribuyentes a lahora de presen sentar sus obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda por medio del Servicio de la Administración Tributaria, SAT.

La PRODECON, organismo encargado de orientar y ayudar a los contribuyentes para que sus derechos ante Hacienda no lleguen a verse vulnerados, hizo un llamado a las personas físicas y morales para que estén atentos y no comentan errores de detalles que pueden terminar en multas.

La PRODECON publicó un grupo de posibles escenarios que derivan en multas ante el SAT. PRODECON

¿Qué pasa si no cumples con tus obligaciones fiscales?

Esta pregunta, muy común entre los mexicanos que deben pagar cumplir con Hacienda, la PRODECON respondió de forma clara: te multan. “Las multas fiscales son sanciones económicas que se pueden aplicar cuando se incumplen determinadas obligaciones fiscales”, aclaró el organismo.

Los cuatro descuidos que decantan en multas:

No presentar declaraciones, avisos o información cuando existe obligación de hacerlo. Presentarlo fuera del plazo establecido de una forma distinta a la prevista Cometer errores o incumplir requisitos establecidos en las disposiciones fiscales No atender requerimientos de la autoridad fiscal dentro del plazo correspondiente

Según informó la PRODECON, las multas pueden ser exigidas por el SAT de forma “independiente al pago de las contribuciones y sus accesorios que, en su caso, correspondan”.

Prodecon presentó cuatro escenarios de multas ante el SAT. PRODECON

El consejo de PRODECON para un reporte más limpio

Bajo la premisa de que las obligaciones fiscales “forman parte de la actividad diaria de todas las personas contribuyentes”, desde el organismo aconseja a los contribuyentes a “ Llevar un buen control de fechas, documentos y trámites puede hacer la diferencia y ayudarte a mantener tus asuntos fiscales en orden” .

Si tienes problemas con el SAT o Hacienda, esta el la recomendación de la PRODECON

Como entidad protectora de los derechos de los contribuyentes, la PRODECON pone a disposición sus canales de asesoría y ayuda para quienes tiene problemas con el SAT:

atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx Presencial en las delegaciones de la PRODECON Chat en línea en https://chat.prodecon.gob.mx

La PRODECON atiende el llamado del contribuyente, identifica la problemática y la atiende. El organismo que vigila “actos de autoridades fiscales federales”, ofrece opciones para llegar a una solución y le explica al ciudadano su alcance jurídico".