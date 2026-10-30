El artículo 67 permite remitir tu auto al depósito vehicular aun estando dentro, si acumulas multas impagas y cometes una nueva infracción.

La Ciudad de México contempla la posibilidad de enviar vehículos al corralón cuando sus conductores tienen multas de tránsito impagas, aunque existen condiciones específicas para aplicar esta medida.

Justamente, el artículo 67 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que se tomará esta decisión cuando se detecten multas económicas impagas de más de 30 días de antigüedad durante una detención por otra infracción.

¿Qué dice el artículo 67 sobre las multas impagas de más de 30 días?

La fracción I del artículo 67 establece que un vehículo puede ser remitido al depósito vehicular cuando un agente lo detiene por la comisión de alguna infracción de tránsito y, al consultar el Sistema Integral de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad de México, detecta sanciones económicas no cubiertas correspondientes a infracciones registradas con más de 30 días de anterioridad.

Esto significa que una sola multa impaga de más de 30 días puede ser suficiente para que se aplique esta disposición, siempre que también se cumpla la otra condición: que el automóvil haya sido detenido por cometer una nueva infracción de tránsito.

Si te detienen por una infracción y tienes multas de más de 30 días sin pagar, tu auto podría terminar en el corralón según el art. 67. Shutterstock

Ejemplo del retiro del vehículo al corralón

Por ejemplo, si un conductor tiene una multa pendiente por exceso de velocidad desde hace dos meses y posteriormente es detenido por no respetar un semáforo, el agente puede consultar el sistema y, si confirma el adeudo, proceder con la remisión del vehículo al corralón.

En cambio, tener una multa antigua sin pagar no significa que las autoridades puedan retirar el automóvil de la circulación automáticamente, sin que se presente la condición de detención prevista en esta fracción.

¿Pueden llevar el auto al corralón aunque el conductor esté adentro?

El artículo 67 establece que la remisión al depósito puede realizarse incluso cuando el conductor se encuentre a bordo del vehículo. Antes de iniciar el arrastre, los agentes deben sellar el automóvil para garantizar la guarda y custodia de los objetos que se encuentren en su interior.

La disposición también contempla un procedimiento especial cuando hay menores de 16 años, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad o mascotas dentro del vehículo: el agente debe imponer la sanción correspondiente y esperar a que llegue otro conductor o una persona responsable antes de proceder con la remisión.

¿Dónde consultar las multas de tránsito en CDMX?

Los automovilistas pueden revisar si tienen infracciones pendientes mediante el portal oficial de consulta de infracciones de la Ciudad de México. Esta herramienta permite verificar las sanciones asociadas a un vehículo y conocer los adeudos registrados.

Consultar periódicamente las multas y cumplir con las sanciones correspondientes permite evitar que los adeudos se acumulen y que el automóvil quede expuesto a los supuestos de remisión previstos en el Reglamento de Tránsito.