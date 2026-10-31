Paso por la ciudad con un semáforo sobre fondo borroso con autos en las calles de la noche, luz roja.

Los conductores que no respeten la luz roja de un semáforo en la Ciudad de México pueden recibir una multa y perder puntos en su licencia para conducir. La medida está contemplada en el Reglamento de Tránsito, que establece las reglas para circular de manera segura en las calles y avenidas.

El artículo 10, fracción VI, indica que, cuando el semáforo está en rojo, los automovilistas deben detenerse en la línea de alto, sin invadir el cruce peatonal ni el área de espera para bicicletas o motocicletas. La disposición también contempla reglas específicas para los semáforos intermitentes y para ciertos horarios nocturnos.

¿De cuánto es la sanción por pasarse el semáforo en rojo?

El Reglamento de Tránsito establece que los conductores de vehículos motorizados que incumplan estas reglas pueden recibir una sanción económica equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente (es decir $1,173.10 MXN, $1,759.65 MXN o $2,346.20 MXN), además de tres puntos de penalización en la licencia para conducir.

Ante el semáforo rojo, los conductores deben detener el vehículo en la línea de alto, sin invadir el cruce peatonal ni las áreas de espera para bicicletas y motocicletas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuando la infracción es captada mediante sistemas tecnológicos como fotocívicas, la sanción contempla un punto menos en la matrícula vehicular, de acuerdo con el mismo artículo.

¿Qué deben hacer los conductores ante un semáforo en rojo?

La normativa establece distintas indicaciones según las condiciones de circulación. Entre las principales reglas se encuentran:

Luz roja: detener el vehículo en la línea de alto, sin invadir el cruce peatonal ni las áreas de espera para bicicletas y motocicletas.

Intersección congestionada: aunque el semáforo indique siga, detenerse antes de la intersección si no es posible cruzarla por completo.

Semáforo intermitente en rojo: hacer alto total y después avanzar con precaución.

Entre las 23:00 y las 5:00 horas: detenerse completamente ante la luz roja y continuar únicamente después de comprobar que ningún peatón o vehículo pretende cruzar.

Respetar las señales de tránsito es fundamental para prevenir accidentes y proteger a peatones, ciclistas y otros conductores. Antes de avanzar en una intersección, es importante verificar las indicaciones del semáforo y las condiciones de la vía.