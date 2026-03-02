Esta semana regresarán las lluvias y chubascos a más de 20 entidades del país, según indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El reporte, que abarca del 2 al 5 de marzo, advierte sobre precipitaciones que irán de aisladas a fuertes, así como la llegada del frente frío número 38. Las autoridades emitieron alerta por bajas temperaturas y temporal intenso de lluvias durante las próximas 72 horas. Conoce los detalles del reporte oficial y resguarda tu salud. Ten en cuenta además las recomendaciones del organismo en México. Durante la madrugada del lunes, canales de baja presión en el occidente, centro y sureste del país, combinados con humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados como: En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá ambiente frío a muy frío durante las mañanas, con posibles heladas en zonas montañosas del norte y centro del territorio nacional. Este lunes ingresará un nuevo sistema frontal por el noroeste del país, el cual interactuará con una vaguada en altura. Esto provocará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de oleaje elevado de hasta 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California. Al mismo tiempo, persistirán lluvias y chubascos en el norte, occidente y sureste, incluida la península de Yucatán, con precipitaciones fuertes en Chiapas. Pese a las lluvias, el ambiente seguirá siendo caluroso en gran parte del país. La onda de calor se mantendrá en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en otros estados comenzará a debilitarse a partir del martes. El SMN recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante cambios bruscos de temperatura, fuertes vientos y tormentas eléctricas. Entre martes y jueves, el frente frío 38 avanzará lentamente sobre el noroeste, provocando vientos fuertes y un ligero descenso de temperatura en esa región. Asimismo, continuarán los canales de baja presión en el occidente, centro, oriente y sureste del país, lo que incrementará la probabilidad de lluvias vespertinas con actividad eléctrica. Para el jueves se prevén lluvias muy fuertes en San Luis Potosí y fuertes en entidades como Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.