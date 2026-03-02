Una alerta por tormentas se activó para distintas regiones de México durante la primera semana de marzo. De acuerdo con el aviso difundido por especialistas meteorológicos, se esperan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento. El fenómeno afectará principalmente al centro, occidente, noreste, oriente y sureste del país. Las autoridades piden mantenerse atentos ante posibles cambios bruscos en las condiciones climáticas. El aviso indica que entre el 2 y el 6 de marzo se registrarán eventos dispersos, con lluvias que podrían alcanzar intensidad moderada a muy fuerte. Las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. Entre los estados más afectados se encuentran Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Nuevo León. Estas entidades concentrarán los eventos de mayor intensidad durante la semana. También se prevén afectaciones en Guanajuato, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, donde las lluvias podrían presentarse de manera intermitente. El pronóstico advierte que las tormentas podrían estar acompañadas por caída de granizo en distintas zonas del centro y occidente del país. Este tipo de fenómeno suele generar afectaciones en vialidades y daños menores en infraestructura. Además, se anticipan ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, anuncios espectaculares y objetos mal asegurados. Las condiciones podrían variar según la región y el avance de los sistemas meteorológicos. La combinación de lluvias intensas, viento y posible granizo obliga a extremar precauciones, especialmente en áreas urbanas con historial de encharcamientos.