La primera semana de marzo arranca con algunas alertas climáticas para los habitantes de la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para este lunes 2 de marzo la llegada de tormentas eléctricas que provocarán fuertes lluvias en algunas regiones del país. El organismo gubernamental encargado de difundir el pronóstico del tiempo emitió una serie de advertencias no sólo por las intensas precipitaciones, sino también por las fuertes ráfagas de viento y posibles tolvaneras que se registrarán durante el transcurso de la jornada y las próximas 48 horas. Para hoy, un nuevo frente frío núm. 38 sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando vientos con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua; además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de dicha península. El foco del SMN se encuentra posicionado en el norte, occidente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, donde canales de baja presión se combinarán con inestabilidad atmosférica y el persistente ingreso de humedad, lo que generará las condiciones propicias para que se registren lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas y caída de granizo. Por otro lado, una ola de calor invadirá los estados de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste), producto de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que mantendrá ambiente muy caluroso en la mayor parte del territorio mexicano. A partir del martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que llevará a que la onda de calor deje de afectar a las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste). Sin embargo, se mantendrá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). A su vez, el ambiente vespertino continuará siendo cálido a caluroso sobre gran parte de la República Mexicana. Durante el martes y miércoles, el frente frío (núm. 38) se desplazará lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, se combinará con una vaguada en altura y con una línea seca, que se establecerá sobre el norte de México, y ocasionarán vientos fuertes en las mencionadas regiones; así como una caída brusca de las temperaturas en el noroeste del país.