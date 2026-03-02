Las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijaron nuevos criterios en el sistema jurídico mexicano, particularmente en lo relativo al acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales en distintos ámbitos. Uno de los fallos más relevantes se dio cuando el Pleno determinó que la responsabilidad solidaria del propietario de un vehículo no le impide promover un amparo indirecto contra multas de tránsito. Asimismo, precisó que el plazo para interponer este recurso comienza a contar desde que la persona dueña tiene conocimiento del acto impugnado, y no desde la notificación hecha al conductor. Con ello, la Corte Suprema busca evitar que se pierda la oportunidad de defensa cuando la sanción solo fue informada a quien manejaba el vehículo. Las multas de tránsito son de las sanciones más comunes en la ciudad, por eso es importante conocer en qué consisten y qué situaciones pueden generarlas, para que estés prevenido en caso de enfrentar una. Una infracción ocurre cuando se incumplen las normas de circulación, por ejemplo: Todas estas conductas están prohibidas y pueden derivar en sanciones económicas. Además, dependiendo de la gravedad, la autoridad puede retener el vehículo o incluso suspender la licencia de conducir. En CDMX, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) habilitó distintas alternativas para pagar estas sanciones. Una de las más utilizadas es el portal oficial de la dependencia, donde se pueden ingresar los datos del vehículo, consultar el monto a pagar y liquidarlo de forma electrónica con tarjeta de crédito o débito. Para quienes prefieren los métodos tradicionales, también es posible acudir directamente a las oficinas de la SEMOVI, hacer el pago en sucursales bancarias autorizadas o en centros de atención ciudadana.