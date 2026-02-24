El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso para este martes 24 de febrero por oleaje elevado y vientos de hasta 100 km/h que podrían afectar a los habitantes de ciertos estados de la República Mexicana. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación cómo estará el estado del tiempo para esta jornada y emitió una serie de advertencias para los mexicanos ante la serie de inclemencias climáticas que podrían llegar a generarse. Durante el transcurso del martes 24 de febrero, varias regiones del país se verán afectadas con posibles heladas. El aviso está dirigido concretamente para los habitantes de las zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, que registrarán bajas temperaturas durante las primeras horas de la mañana. Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 37 comenzará a modificar sus características térmicas, y mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En este contexto, se prevé el establecimiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano. Finalmente, el SMN confirmó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana. Además de emitir el aviso sobre el pronóstico del tiempo para el martes 24 de febrero, el SMN difundió una serie de advertencias para todos los habitantes de las regiones afectadas por vientos fuertes, oleaje elevado y otros fenómenos climatológicos. En primer lugar, las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Por esta razón, se aconseja tomar todos los recaudos al respecto a la hora de circular. En este contexto, detalló uno por uno cuáles serán los estados afectados: