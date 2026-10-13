La mansión de Messi en Castelldefels supera los 10.000 metros cuadrados y tiene vistas al Mediterráneo.

A pesar de su salida de España, Lionel Messi conserva la mansión que tiene en Castelldefels, cerca de Barcelona, donde vivió durante su etapa en el Culé.

La propiedad supera los 10,000 metros cuadrados y cuenta con piscina climatizada, gimnasio y pista de pádel. Más allá de su estadía en Estados Unidos, el futbolista ya expresó su deseo de regresar a la ciudad catalana junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos.

Cómo es la mansión de Lionel Messi en Barcelona

La casa de Messi está situada en Castelldefels, un municipio catalán ubicado a unos 20 minutos en coche de Barcelona. En 2009, la familia encontró allí un entorno residencial que combina la cercanía con la ciudad, la privacidad y las vistas al mar Mediterráneo.

Según publicó RAC1 en agosto de 2025, la propiedad fue ampliada con la compra de terrenos colindantes. De esta manera, llegó a superar los 10,000 metros cuadrados. Las reformas también permitieron adaptar la vivienda a las necesidades de la familia.

El futbolista conservó la propiedad tras dejar el FC Barcelona en 2021. Instagram - @leomessi

Entre sus instalaciones se encuentran un extenso jardín, una piscina climatizada, un spa privado, un gimnasio y una pista de pádel. Además, dispone de un campo de fútbol privado, zonas de juegos para los niños y terrazas con vistas al Mediterráneo.

La vivienda fue reformada para priorizar la comodidad y la intimidad. En el interior, predominan los colores neutros, los materiales naturales y los grandes ventanales, que permiten aprovechar la luz natural y conectar los ambientes con el paisaje exterior.

¿Dónde quiere vivir Lionel Messi una vez que termine su carrera futbolística?

Aunque Messi dejó el FC Barcelona en 2021 y posteriormente se trasladó a Estados Unidos para jugar en el Inter Miami, mantuvo su propiedad en Castelldefels. La casa conserva un vínculo con una etapa importante de su vida profesional y familiar.

En noviembre de 2024, el futbolista habló sobre sus planes para el futuro en una entrevista con el medio catalán TV3. Un fragmento de esa conversación demostró su intención de regresar a Barcelona cuando termine su carrera.

“Mis hijos son catalanes, llevo toda la vida viviendo ahí, yo me siento de Barcelona. En nuestra mente está el día de mañana volver a vivir ahí”, aseguró el rosarino en ese entonces.

En ese sentido, también remarcó: “Mi mujer y yo extrañamos mucho la vida nuestra en Barcelona; tenemos amigos y dejamos muchísimas cosas allá”. Por ende, los días posteriores a su retiro estarían vinculados a la costa este española y no a Rosario, su ciudad natal.

Las otras propiedades de Messi: Ibiza, Rosario y Florida

La mansión de Castelldefels es una de las cuatro residencias que tiene Leo. El repaso de propiedades también incluye una vivienda familiar en Funes, cerca de Rosario, otra en Ibiza y la residencia acutal en Fort Lauderdale, Florida.

La casa de Funes se vincula con las raíces argentinas de la familia. Según la publicación, su diseño incorpora piedra, madera y espacios pensados para compartir reuniones familiares, además de una piscina y distintas áreas recreativas.

En Ibiza, la pareja tiene una propiedad en Cala Tarida, adquirida en 2022, con espacios exteriores y una piscina. Por su parte, la residencia de Fort Lauderdale está asociada con la etapa de Messi en el fútbol estadounidense.