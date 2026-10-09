Trump ha vinculado el acuerdo comercial con México a las acciones del país contra los carteles de la droga.

En esta noticia Soberanía energética

Donald Trump ha presionado a México para que firme acuerdos energéticos con empresas estadounidenses en medio del estancamiento de las negociaciones comerciales entre Washington y su principal socio comercial, lo que encendió las alarmas en la Ciudad de México, donde la inversión extranjera en el sector es un tema altamente sensible.

El presidente de EE.UU. insistió el mes pasado en una llamada con su homóloga Claudia Sheinbaum en que se deberían realizar más acuerdos y alianzas entre empresas energéticas mexicanas y estadounidenses, según tres personas familiarizadas con la conversación.

Una persona con conocimiento de la llamada señaló que Trump preguntó inicialmente sobre un acuerdo para vender activos mexicanos a Estados Unidos. Los mandatarios también discutieron un acuerdo similar al firmado el año pasado con Corea del Sur, en el que Seúl acordó comprar u$s 100,000 millones en productos energéticos de EE.UU. e invertir miles de millones más en ese país, de acuerdo con dos de las fuentes.

Un funcionario estadounidense afirmó que los líderes discutieron la posibilidad de que México incremente sus compras de gas natural estadounidense, del cual ya depende para cubrir alrededor de tres cuartas partes de su demanda. El funcionario agregó que las conversaciones se centraron en reducir el superávit comercial de México con Estados Unidos.

Desde que asumió el cargo el año pasado, Trump ha impuesto aranceles a países de todo el mundo para intentar reducir el déficit comercial de su país. La mayoría de los bienes mexicanos exportados a EE.UU. entran libres de aranceles bajo el T-MEC, pero el gobierno mexicano busca ahora obtener un descuento en los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles.

La llamada, que tuvo lugar a mediados de septiembre, se produjo dos semanas después de que EE. UU. tomara el control de una parte de las reservas petroleras de Venezuela y tras años en los que el gobierno de México restringió fuertemente la inversión privada en este sector estratégico.

Soberanía energética

México expropió los activos de la industria petrolera británica y estadounidense en la década de 1930 y fundó la empresa estatal Pemex, un hito que se convirtió en pilar de la identidad política moderna del país.

El partido de Sheinbaum ha colocado el control estatal de la energía en el centro de su agenda, y la nueva inversión privada se desplomó bajo el mandato de su antecesor, quien construyó una enorme refinería estatal.

En 2022, bajo la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos se quejó de que las regulaciones mexicanas estaban “socavando” a las empresas estadounidenses, aunque no llegó a solicitar un panel de controversias.

Sheinbaum está intentando reactivar con cautela ciertos nichos de inversión privada en este golpeado sector, en un momento en que la producción de petróleo ha alcanzado mínimos históricos y varias ciudades han sufrido apagones debido a la saturación de la red eléctrica.

Sin embargo, las empresas estatales Pemex y CFE seguirán siendo las dominantes. El equipo de Sheinbaum evalúa activamente permitir el fracking y ha buscado reducir la dependencia del gas natural estadounidense.

México y Estados Unidos tenían previsto celebrar una ronda formal de negociaciones comerciales en Washington durante el mes de septiembre, la cual fue pospuesta y posteriormente cancelada. Esta nueva exigencia en materia de energía contribuyó al retraso, indicaron dos personas, y la ronda aún no ha sido reprogramada.

Un funcionario estadounidense señaló que la última ronda de negociaciones se retrasó porque el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, y su contraparte, Marcelo Ebrard, se encontraban en Milwaukee, Wisconsin, asistiendo a la reunión de ministros de comercio del G20 la semana pasada.

El funcionario añadió que las conversaciones fueron “muy positivas” y que los equipos negociadores se mantienen “en contacto constante”. El gobierno mexicano declinó hacer comentarios.

La relación comercial entre Estados Unidos y México es la mayor del mundo por su valor, y el acuerdo trilateral con Canadá atraviesa un proceso de revisiones anuales bastante incierto después de que Trump se negara a renovarlo.

Hasta ahora, las negociaciones han sido bilaterales, dejando a Canadá al margen luego de que Ottawa impusiera aranceles represivos a EE. UU. En comparación con su vecino del norte, México ha mantenido una postura menos confrontativa, en parte debido a las graves consecuencias económicas que enfrentaría si pierde el acceso libre de aranceles.

Trump ha vinculado el acuerdo comercial con México a las acciones del país contra los carteles de la droga. Ha calificado a Sheinbaum como una “mujer maravillosa”, aunque también afirmó que está “asustada” de los grupos del crimen organizado que controlan amplias zonas del territorio mexicano.

Un funcionario de la Casa Blanca señaló que Estados Unidos y México tienen “una relación energética de larga data que puede prosperar dentro de los límites de las leyes de EE. UU. y de la Constitución Mexicana”.

“Tras la llamada entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, Estados Unidos y México continúan en conversaciones productivas en torno a la revisión del T-MEC”, concluyó el funcionario.