El artículo 93, fracción XIV, de la Ley del ISR exime las gratificaciones que los patrones entregan de forma general durante el año.

El aguinaldo no siempre llega completo a la cuenta: una parte está exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el excedente se considera ingreso gravado. Para 2026, el límite exento es de 30 UMA, es decir, 3,519.30 pesos, con el valor diario de 117.31 pesos que fijó el INEGI desde el 1 de febrero.

Si el aguinaldo no supera ese monto, no se paga ISR por esa gratificación, aunque el trabajador gane más que el salario mínimo. Si lo supera, la retención se calcula solo sobre el excedente, no sobre el total.

Cuánto del aguinaldo está libre de ISR en 2026

El artículo 93, fracción XIV, de la Ley del ISR exime las gratificaciones que los patrones entregan de forma general durante el año. El texto de la ley habla de 30 días de salario mínimo, pero el SAT fija el límite en 30 UMA en su catálogo de percepciones para los recibos de nómina.

La cuenta para 2026 es 117.31 × 30 = 3,519.30 pesos. Es el mismo monto en todo el país, porque la UMA no cambia según la zona geográfica.

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y no puede ser menor a 15 días de salario. Shutterstock

Cómo calcular el excedente gravado

La fórmula es sencilla: aguinaldo recibido - 3,519.30 = excedente gravado.

- Con un aguinaldo de 15,000 pesos, el excedente es de 11,480.70 pesos.

- Con uno de 20,000 pesos, el excedente es de 16,480.70 pesos.

Ese excedente no equivale al ISR que se paga. El patrón debe incluirlo en el cálculo de la retención conforme a las reglas para los ingresos por salarios, y el resultado depende también del sueldo y de los demás ingresos gravados del trabajador. Por eso, dos personas con el mismo aguinaldo pueden tener retenciones distintas.

Cuánto aguinaldo corresponde y cuándo se paga

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y no puede ser menor a 15 días de salario. Quien no completó un año de servicio tiene derecho a la parte proporcional.

El importe del recibo puede ser distinto del que llega al banco por la retención de ISR. Al revisar la nómina conviene distinguir entre aguinaldo bruto, parte exenta, parte gravada y retención. Más sobre el tema, en esta nota sobre el descuento de ISR al aguinaldo.