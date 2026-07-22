Quálitas explicó que el resultado respondió a un efecto extraordinario relacionado con un cambio en la cobertura de una de sus principales cuentas multianuales.

En esta noticia La siniestralidad presionó la rentabilidad

La utilidad neta de Quálitas cayó 1.3% anual durante el segundo trimestre de 2026, al ubicarse en MXN$ 1,389 millones, afectada por un aumento en los costos de siniestros y un entorno de mayor competencia en precios dentro del mercado de seguros de automóviles.

De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), entre enero y junio la aseguradora acumuló una utilidad de MXN$ 2,944 millones, mientras que el Rendimiento sobre Capital (ROE) del periodo se ubicó en 21.4%, nivel con el que la compañía reiteró su compromiso de mantener una rentabilidad de largo plazo cercana o superior al 20%.

En el periodo, las primas emitidas sumaron MXN$ 17,329 millones, una disminución de 0.5% frente al mismo trimestre de 2025.

Sin embargo, Quálitas explicó que el resultado respondió a un efecto extraordinario relacionado con un cambio en la cobertura de una de sus principales cuentas multianuales. Sin ese ajuste, las primas habrían crecido 3.4% en el trimestre y 9.5% en el acumulado del semestre.

La siniestralidad presionó la rentabilidad

Uno de los principales factores detrás del descenso de las ganancias fue el incremento en el costo de los siniestros. El índice de siniestralidad se ubicó en 64.8% durante el trimestre y en 63.7% en el acumulado de seis meses, niveles que permanecen dentro del rango objetivo de la aseguradora, pero superiores a los registrados un año antes.

La compañía atribuyó este comportamiento al inicio anticipado de la temporada de lluvias, así como al mayor costo promedio de los siniestros derivado de la regulación del IVA.

No obstante, destacó que la frecuencia de accidentes se mantuvo estable e incluso fue inferior a la observada en el segundo trimestre de 2025, lo que ayudó a contener parte del impacto.

En México, además, el robo de vehículos asegurados disminuyó 15.3% para Quálitas durante el primer semestre, mientras que la compañía recuperó 49.4% de las unidades robadas, por encima del 43.2% registrado por el resto de la industria.

Pese al entorno desafiante, la aseguradora continuó incrementando su base de clientes. Al cierre de junio alcanzó más de 6.1 millones de unidades aseguradas, un récord para la empresa, con 119 mil vehículos adicionales respecto al segundo trimestre del año pasado, a pesar de la fuerte competencia en precios.

Asimismo, el índice combinado cerró en 95.7% en el trimestre y 92.8% en el semestre, dentro de los parámetros establecidos por la compañía, mientras que el portafolio de inversiones ascendió a MXN$ 53,430 millones, con un rendimiento sobre inversiones de 7.4%.