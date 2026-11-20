Quien se pase del plazo debe pagar una multa por verificación extemporánea de 20 UMA.

Los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0 tienen hasta el 31 de diciembre para hacer la verificación vehicular del segundo semestre de 2026 en la Ciudad de México. Es el último bloque del calendario y su periodo ordinario es noviembre y diciembre.

Quien se pase del plazo debe pagar una multa por verificación extemporánea de 20 UMA. Con la UMA de 117.31 pesos vigente en 2026, equivale a 2,346.20 pesos, una cifra muy superior al costo del trámite.

El programa de verificación vehicular obligatoria que publicó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) fija la tarifa en 5.625 veces la UMA más IVA, es decir, unos 765 pesos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto cuesta verificar y cuánto la multa

El programa de verificación vehicular obligatoria que publicó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) fija la tarifa en 5.625 veces la UMA más IVA, es decir, unos 765 pesos.

No hay que confundir ese costo con la sanción. La multa de 20 UMA no sustituye la verificación: primero se paga, mediante una línea de captura que se genera en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, y después se realiza el trámite, siempre que el vehículo no tenga adeudos pendientes.

La prórroga al 15 de enero de 2027 no aplica a todos

El programa contempla 15 días naturales adicionales para el engomado azul, hasta el 15 de enero de 2027, pero solo en tres casos. El primero es haber recibido un rechazo, en el mismo Verificentro, entre el 25 y el 31 de diciembre. Los otros dos son que el portal no refleje un pago de infracciones hecho en esos días o que muestre sanciones cívicas en ese lapso.

En esos supuestos se puede verificar sin multa extemporánea y, durante la ampliación, el auto conserva los beneficios de circulación de su holograma. Si vencen esos 15 días sin verificar, el Verificentro puede cobrar la multa. Fuera de los tres casos, la fecha límite sigue siendo el 31 de diciembre.

Antes de ir al Verificentro conviene revisar si el auto está entre los vehículos exentos de verificar.