En las escuelas que siguen la programación nacional y no tienen una disposición local diferente, las clases deberán continuar con normalidad este viernes.

Este viernes 20 de noviembre de 2026, miles de alumnos de México tendrán un día adicional de descanso por la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Sin embargo, la suspensión de clases no será generalizada: las autoridades educativas de Chihuahua y Puebla anunciaron medidas especiales para determinadas zonas y niveles escolares.

Qué escuelas no tendrán clases

En Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) confirmó que no habrá actividades en los planteles de educación básica de todos los municipios del estado.

En Puebla, en cambio, la suspensión alcanzará a las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, pero únicamente dentro del municipio de Puebla, debido a la realización del desfile conmemorativo.

Las disposiciones estatales tienen alcances diferentes. En Chihuahua, la suspensión comprenderá todos los municipios de la entidad, pero estará limitada a los planteles de educación básica: inicial, preescolar, primaria y secundaria .

La decisión responde a las solicitudes de los organizadores de los festejos cívicos que se realizarán en distintas localidades.

En Puebla, el descanso aplicará exclusivamente en el municipio de Puebla, donde no habrá actividades escolares presenciales en instituciones públicas y privadas , desde educación inicial hasta superior.

La Secretaría de Educación Pública estatal tomó esta decisión para facilitar la participación de la comunidad escolar en el desfile cívico-militar, programado para las 9:00 horas sobre el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la calle 43 Oriente.

¿Habrá clases el viernes 20 de noviembre en el resto de México?

Sí, el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no establece una suspensión nacional de actividades para este viernes.

Por el contrario, el 20 de noviembre aparece como una fecha conmemorativa o de reflexión , lo que no significa que los estudiantes tengan un día libre.

La suspensión oficial de labores docentes por el aniversario de la Revolución Mexicana se corrió al lunes 16 de noviembre, de acuerdo con el calendario federal.

Para identificar el alcance de las medidas, es importante tener en cuenta que:

Chihuahua: no habrá clases en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en todos los municipios del estado. El anuncio no establece una suspensión general para educación media superior y superior.

Puebla: las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, desde inicial hasta superior, suspenderán las actividades presenciales, pero únicamente en el municipio de Puebla. La disposición no se extiende automáticamente al resto de los municipios poblanos.

Resto del país: el viernes 20 de noviembre será una jornada escolar habitual para los planteles que siguen el calendario de la SEP y no tengan alguna modificación autorizada o anunciada por las autoridades locales.

La suspensión de clases en todo el país está previsto para el próximo viernes 27 de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, los estudiantes de educación básica de todo el país tendrán otro día sin clases el viernes 27 de noviembre, debido a la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esta fecha está contemplada en el calendario 2026-2027 de la SEP y permitirá un nuevo fin de semana largo antes de que termine el mes.