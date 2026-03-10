La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que impacta directamente en los ingresos de miles de trabajadores; el tribunal eliminó determinadas deducciones aplicadas de manera automática en la nómina, tras decretar que no cumplían con los principios del derecho laboral. Con esta decisión, las autoridades y empleadores deberán suspender las quitas salariales que no tengan sustento legal claro o que no cuenten con la autorización expresa del trabajador. El fallo abre la puerta a que decenas de empleados reciban un salario neto mayor. La resolución de la Suprema Corte establece que ningún descuento puede aplicarse al salario si no existe fundamento legal o autorización expresa del trabajador. Este principio se basa en la protección del salario como un derecho laboral esencial. En varios casos, estas deducciones se realizaban de forma automática para financiar distintos fondos o programas. Sin embargo, los ministros determinaron que estas quitas no siempre cumplían con los requisitos legales. Por ello, el fallo obliga a suspender este tipo de descuentos y revisar cómo se aplican las deducciones en la nómina de los trabajadores. La decisión podría beneficiar principalmente a trabajadores del sector público que tenían descuentos aplicados directamente en su salario. Entre ellos se encuentran empleados de distintas dependencias gubernamentales. En muchos casos, estas deducciones se realizaban sin un consentimiento explícito del trabajador. Con la suspensión de estas quitas, el ingreso mensual podría aumentar. Esto significa que miles de empleados podrían comenzar a recibir un salario neto mayor en los próximos pagos. Especialistas señalan que la resolución establece límites claros sobre cómo pueden aplicarse las deducciones salariales en México. A partir de ahora, cualquier descuento deberá contar con respaldo legal y autorización del trabajador. El objetivo es evitar intervenciones arbitrarias en el salario y reforzar la protección económica de los empleados. Además, el criterio podría influir en futuras revisiones de deducciones aplicadas en distintos sectores laborales.