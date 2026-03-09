En México podría abrirse un nuevo capítulo en la historia de una de las bebidas más consumidas del mundo. Una propuesta impulsada por el gobierno federal apunta a revisar algunos de los ingredientes utilizados en refrescos populares, lo que ya genera debate dentro de la industria. La iniciativa, planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone cambios significativos en la fórmula de productos comercializados por The Coca-Cola Company en el país. La medida busca abrir una discusión sobre cómo se elaboran estas bebidas y qué ingredientes podrían ganar protagonismo en el futuro. La propuesta del gobierno mexicano busca reducir el uso de jarabe de maíz de alta fructosa, un endulzante ampliamente utilizado en refrescos y alimentos procesados. Para lograrlo, la administración Sheinbaum plantea incentivar a las empresas para que utilicen azúcar de caña producida en México como alternativa principal. Una de las estrategias sería ofrecer azúcar a precios más accesibles a la industria para hacer más competitivo su uso frente al jarabe de maíz. Con ello, el gobierno busca fortalecer la producción nacional de azúcar y modificar gradualmente el mercado de endulzantes en el país. El jarabe de maíz de alta fructosa es uno de los endulzantes más usados por la industria refresquera debido a su bajo costo y fácil producción. Sin embargo, México cuenta con una fuerte industria azucarera, por lo que su uso ha generado debate por el impacto que tiene en los productores de caña. La propuesta del gobierno busca impulsar el consumo de azúcar nacional, lo que podría llevar a que algunas bebidas modifiquen su fórmula actual. La iniciativa no plantea prohibir el jarabe de maíz de inmediato, sino incentivar a las empresas a modificar voluntariamente su fórmula. En ese escenario, compañías como The Coca-Cola Company podrían evaluar usar azúcar de caña en lugar de jarabe de maíz en algunos productos vendidos en México. De avanzar el plan, el mercado podría ver una transición gradual hacia bebidas endulzadas con azúcar producida en el país, con posibles ajustes en costos y producción.