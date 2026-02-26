Hay un “truco” totalmente legal que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) permite -y que pocas personas aprovechan- para reducir el gasto en electricidad sin hacer trámites adicionales. Con ajustes sencillos en casa es posible ahorrar hasta 500 pesos al mes en el recibo de luz. Muchos mexicanos desconocen la existencia de ciertas estrategias legales y respaldadas por la propia CFE que ayudan a bajar el monto bimestral sin recurrir a fraudes ni manipulaciones del medidor. Se trata de modificar hábitos diarios, optimizar el uso de los aparatos eléctricos y comprender cómo se distribuye el consumo dentro del hogar. Si se aplican de manera constante, estos cambios pueden reflejarse en un ahorro considerable, sobre todo en viviendas con alto consumo. Reducir el uso de energía no solo impacta en el bolsillo. También genera beneficios adicionales: En un contexto de energía más cara y presión sobre los recursos naturales, el ahorro eléctrico se convierte en una responsabilidad compartida. Las autoridades recomendaron diferentes prácticas para reducir el consumo eléctrico en el hogar. Aunque parecen obvias, pocas personas las aplican con constancia. Uno de los consejos más simples es aprovechar al máximo la luz natural. Abrir cortinas y ubicar escritorios o áreas de trabajo cerca de ventanas reduce la necesidad de encender focos durante el día. Otro paso clave es sustituir focos tradicionales por tecnología LED. Aunque el precio inicial es más alto, los LED consumen hasta 80% menos energía y duran mucho más, por lo que el ahorro se nota en poco tiempo. También es clave limpiar focos y lámparas, ya que el polvo reduce la iluminación, y pintar paredes con colores claros que reflejen mejor la luz. Otros hábitos recomendados: Algunos aparatos tienen mayor impacto en el recibo: