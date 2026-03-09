El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) compartieron detalles sobre el calendario de pagos de abril. En algunos casos, el depósito será antes de tiempo, por lo que es importante conocer quiénes serán beneficiados con esta medida. En primer lugar, es importante destacar que cuando los organismos cambian la fecha de pago de los apoyos económicos se debe a que el día habitual de depósito coincide con una fecha inhábil para los bancos, como fines de semana o días festivos. En estos casos, las instituciones pueden adelantar o retrasar el pago para garantizar que los pensionados reciban su dinero sin problemas. Conoce los detalles de esta medida y cobra el pago de abril a tiempo, según las fechas programadas en el calendario oficial. De acuerdo con la información oficial, los pensionados afiliados al ISSSTE serán quienes cobren su pensión de forma anticipada, ya que el depósito se realizará a partir del viernes 27 de marzo. Por su parte, los beneficiarios del IMSS deberán esperar hasta el miércoles 1 de abril para poder disponer de su pago correspondiente a ese mes. En cuanto al monto, ambas instituciones precisaron que no se contempla el pago de prestaciones adicionales para el próximo mes. Esto significa que los adultos mayores recibirán únicamente el importe regular de su pensión, el cual se calcula de acuerdo con la situación laboral y el historial de cada trabajador al momento de jubilarse. Tanto el IMSS como el ISSSTE emitieron algunas recomendaciones para que los pensionados retiren su dinero con mayor seguridad. Entre las principales sugerencias se encuentra acudir acompañado al banco o cajero automático al momento de realizar el retiro de efectivo, con el fin de reducir riesgos de abuso o fraude. También se recomienda disminuir el uso de efectivo y aprovechar la tarjeta bancaria donde se deposita la asistencia económica, ya que con ella se pueden: Finalmente, en caso de tener dudas sobre el pago de la pensión o cualquier trámite relacionado, las personas mayores pueden comunicarse a los teléfonos de atención de cada institución. El IMSS ofrece el número 800 623 2323, mientras que el ISSSTE cuenta con el 55 5062 0555, donde personal especializado puede brindar orientación.