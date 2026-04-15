El gobierno federal acaba de lanzar la bomba que las grandes telefónicas temían: una SIM completamente gratis con internet, llamadas, SMS y hotspot incluidos. Sin contrato, sin letra chica, sin costo mensual. Y lo mejor —o lo peor, según desde dónde se mire— es que su propuesta supera ampliamente lo que suelen ofrecer Telcel, AT&T y Movistar. A través del programa Conectividad para el Bienestar, la CFE Telecomunicaciones entrega a los beneficiarios una tarjeta SIM sin ningún costo con un paquete mensual que incluye 5 GB de internet, 1,500 minutos de llamadas, 500 mensajes SMS y función de hotspot para compartir la señal con otros dispositivos. El servicio se renueva automáticamente cada mes por hasta 12 meses consecutivos, sin que el usuario tenga que hacer ningún trámite adicional. Para ponerlo en perspectiva: los planes de prepago de las operadoras privadas que ofrecen una cantidad similar de datos suelen costar entre 150 y 250 pesos mensuales. La CFE los entrega a costo cero. Y no solo eso: los 1,500 minutos de llamadas incluyen llamadas a Estados Unidos, un beneficio que en los paquetes comerciales estándar generalmente requiere contratar planes especiales o pagar por minuto adicional. El programa no está dirigido a todos, sino a dos grupos específicos. En primer lugar, a personas que ya sean beneficiarias de algún programa social federal, como Bienestar, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez. En segundo lugar, a personas de 14 años en adelante que no estén inscritas en dichos programas, pero que residan en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) o en localidades con un grado de marginación y rezago social catalogado como Alto o Muy Alto. El criterio es claro: el programa apunta a cerrar la brecha digital en las comunidades con menor conectividad del país, no a competir directamente con el mercado masivo. Aunque el paquete suena ideal, hay puntos importantes que los beneficiarios deben conocer antes de emocionarse demasiado. El servicio no es acumulativo: si en determinado mes no se usan todos los datos o minutos disponibles, estos no se transfieren al siguiente período. Además, solo se puede recibir una SIM por persona, independientemente del número de integrantes del hogar que califiquen. El programa tiene una vigencia máxima de 12 meses, lo que significa que no es permanente y depende de que las condiciones del beneficiario se mantengan dentro de los criterios establecidos. La renovación mensual es automática, pero está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y operativa del programa. Por último, el servicio funciona bajo la red de CFE Telecomunicaciones, cuya cobertura aún no alcanza la densidad de las redes de Telcel o Movistar en zonas urbanas, aunque es precisamente en las zonas rurales y semi-urbanas donde el programa tiene mayor presencia y donde más falta hace.