Desde enero de este año, comenzó a aplicarse en México el registro obligatorio de líneas telefónicas, un trámite que deberán realizar los números activos para integrarse a una estrategia destinada a combatir delitos como extorsiones, fraudes y otras prácticas ilícitas.

Aunque el proceso ya inició, es importante saber que no todas las líneas están obligadas a cumplirlo . A continuación, los detalles de quiénes están exentos, cómo se realiza el registro y cuál es la fecha límite para quienes sí deben hacerlo.

¿Cómo se realiza el registro de celulares en 2026?

El procedimiento aplica para líneas en uso de las principales compañías de telecomunicaciones del país, entre ellas Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán. El registro puede efectuarse de manera presencial o en línea, a través de los portales oficiales de cada empresa.

Documentación obligatoria

Identificación oficial vigente con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Pasaporte, como documento alternativo.

Quienes opten por el registro presencial pueden acudir a los Centros de Atención a Clientes de su compañía.

Trámite virtual

Los usuarios deberán cargar sus documentos en línea y contarán con hasta tres intentos para completar el proceso de registro. Si no logran finalizarlo, podrán comunicarse con un asesor marcando *111 para planes de renta o *264 para líneas Amigo, como alternativa al trámite presencial.

¿Qué líneas de teléfono están exentas del registro?

A pesar de que se trata de un requisito obligatorio para la mayoría de los usuarios, quedan excluidos aquellos números asociados a tarjetas SIM que no tienen capacidad para realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS. Fuera de este supuesto, el resto de las líneas móviles deberá cumplir con el registro antes del plazo establecido.

Fecha límite para el registro de celulares en México