El Gobierno de México, a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, puso en marcha un programa que entrega tarjetas SIM gratuitas con servicios de telefonía e internet móvil. La iniciativa forma parte de la estrategia para garantizar el acceso a tecnologías de comunicación. Bajo el nombre “Conectividad para el Bienestar”, el programa de la CFE y el Gobierno de México busca atender a personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en zonas con alto rezago social. La medida apunta a cerrar la brecha digital y facilitar el acceso a servicios básicos de comunicación. De acuerdo con información oficial, las tarjetas incluyen datos móviles, llamadas y mensajes sin costo, lo que ha generado interés entre la población. El apoyo puede mantenerse activo hasta por un año, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. El apoyo en especie contempla un paquete mensual de servicios móviles sin costo para los beneficiarios, con condiciones claras sobre su uso y duración. Este servicio no es acumulativo, por lo que los beneficios se reinician cada mes. Por otra parte, el Gobierno aclaró que el programa Conectividad para el Bienestar está dirigido principalmente a personas en programas sociales o que viven en zonas de alta marginación. El programa tiene como objetivo central “reducir la brecha digital, a través del acceso a tecnologías de información y comunicación”, priorizando a sectores vulnerables y regiones con menor conectividad. Entre sus características principales, se establece que la ayuda consiste en la “entrega de SIM sin costo a la población beneficiaria”, además de un servicio mensual que incluye conectividad y telefonía básica para facilitar la comunicación cotidiana. Según la mecánica operativa, el servicio contempla “5 GB de navegación para internet o redes sociales, 1500 minutos de telefonía celular, 500 mensajes SMS y función para compartir internet (hotspot)”, con renovación mensual hasta por doce meses.