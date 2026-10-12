Luis Alfonso Mendoza fue la voz de Gohan en Dragon Ball Z y, en el doblaje latinoamericano, la de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, dos de los personajes más reconocibles de la animación y las series que llegaron a México en español.

Luis Alfonso Mendoza fue la voz de Gohan en Dragon Ball Z y, en el doblaje latinoamericano, la de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, dos de los personajes más reconocibles de la animación y las series que llegaron a México en español. Fue uno de los actores de doblaje mexicanos con una trayectoria más extensa.

Murió a los 55 años, después de trabajar durante 38 años en la industria, según su biografía y medios mexicanos que cubrieron su muerte. Su caso es conocido también por las circunstancias de su asesinato en febrero de 2020, que las autoridades investigaron en un contexto de disputa por un inmueble.

Quién era Luis Alfonso Mendoza

Luis Alfonso Mendoza nació el 20 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México. Se formó como actor en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y comenzó en el doblaje a principios de los años 80.

En 1995 fundó junto con su esposa, Lourdes Adame, Art Spot, un centro de capacitación de locución y doblaje. Además de actuar, trabajó como director de doblaje.

Luis Alfonso Mendoza nació el 20 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México. Se formó como actor en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y comenzó en el doblaje a principios de los años 80. Wikimedia Commons

Los personajes a los que puso voz

Su papel más popular fue Gohan, el hijo de Goku, en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Super. Con Sheldon Cooper, el físico de The Big Bang Theory, llegó a otra generación de espectadores. Mendoza lo interpretó en el doblaje latinoamericano; en la versión original, el personaje lo interpreta Jim Parsons.

También dio voz a Daniel LaRusso en Karate Kid y a Leonardo en Las Tortugas Ninja. Su carrera incluye además a Bugs Bunny y al Pato Lucas, a Joey Tribbiani en Friends, a Carlton Banks en El príncipe del rap, al Conde Pátula, a Kon en Bleach y a Luis en Ant-Man.

El asesinato de Luis Alfonso Mendoza

Luis Alfonso Mendoza murió la noche del 29 de febrero de 2020 en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Según Chilango, un hombre disparó contra dos hombres y una mujer en una calle de la zona.

También murieron su esposa, Lourdes Adame, y un familiar de ella, su cuñado, de acuerdo con los reportes de la época. Las autoridades informaron que el agresor intentó quitarse la vida, fue trasladado a un hospital y murió después.

Qué se sabe de la disputa inmobiliaria

La razón del ataque se investigó desde el primer momento y una de las líneas apuntaba a un inmueble. Según El Universal, una de las líneas de la Fiscalía estaba relacionada con un inmueble y un presunto intento de despojo. Chilango, que citó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), habló de una disputa por el litigio de una propiedad y aclaró que, en ese momento, no estaba confirmada como causa definitiva.

Por eso, la disputa por el inmueble se presenta aquí como una línea de investigación citada por fuentes oficiales y medios en ese momento, abierta a lo que establezca la autoridad judicial. Las acusaciones de fraude o invasión del inmueble que circularon entonces se atribuyeron a fuentes de la investigación y esta nota no las da por comprobadas.

Gohan sigue siendo el personaje con el que muchos recuerdan a Mendoza, y la voz de Sheldon Cooper en el doblaje latinoamericano le dio un lugar en las comedias de situación. Fuente: Shutterstock Robinotof / Shutterstock.com

El legado de su voz

Gohan sigue siendo el personaje con el que muchos recuerdan a Mendoza, y la voz de Sheldon Cooper en el doblaje latinoamericano le dio un lugar en las comedias de situación. Su carrera atravesó la animación, las series de comedia, el cine y la dirección de doblaje, y se extendió por casi cuatro décadas. La animación televisiva sigue vigente con series de larga trayectoria como Los Simpson.

Tras su muerte, algunos de sus personajes fueron retomados por otros actores de doblaje. El futuro de la profesión es tema de debate, con el blindaje del doblaje ante la inteligencia artificial que impulsa el gobierno de Sheinbaum dentro de la nueva ley de cine.