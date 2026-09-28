William Rincón presentó ante la Fiscalía una serie de hechos que pidió analizar dentro de la investigación por la muerte de su hijo.

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El asesinato de Juan Felipe Rincón, ocurrido en noviembre de 2024, volvió a quedar en el centro de la atención luego de una solicitud presentada por su padre, el general retirado William Rincón, ante la Fiscalía General de la Nación.

El exdirector de la Policía Nacional pidió a las autoridades que investiguen si existe alguna conexión entre la muerte de su hijo y presuntos hechos de corrupción relacionados con procesos de contratación dentro de la institución.

En su declaración, Rincón expuso diferentes situaciones ocurridas antes y después del crimen que, según considera, deberían ser analizadas en conjunto. Entre ellas aparecen contratos de la Policía, relaciones entre particulares y miembros de la institución y episodios que asegura haber atravesado personalmente.

La solicitud no implica que esos vínculos hayan sido establecidos por los investigadores. Se trata de una hipótesis presentada por Rincón que deberá ser examinada por la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué William Rincón pidió investigar al general Salamanca?

Parte de los cuestionamientos surgieron en una investigación sobre procesos de contratación realizados por la Policía Nacional entre 2023 y 2024.

En ese expediente aparece una auditoría de la Contraloría General de la República que advirtió sobre posibles limitaciones a la participación de distintos oferentes mediante contrataciones directas con un único proveedor.

Durante su declaración, Rincón señaló a Andrés Vanegas, un hombre que, según sostuvo, habría tenido participación en más de la mitad de la contratación policial a través de empresas y uniones temporales.

El exdirector también mencionó una supuesta amistad entre Vanegas y William Salamanca , hijo del general William René Salamanca, quien dirigió la Policía Nacional durante parte del período analizado.

A partir de estos elementos, Rincón pidió que la Fiscalía establezca si las presuntas irregularidades en los contratos pueden tener alguna relación con otros acontecimientos que posteriormente terminaron con el asesinato de su hijo.

Los hechos previos al asesinato que Rincón puso bajo la lupa

Dentro de su declaración, el general retirado recordó un episodio ocurrido meses antes del crimen de Juan Felipe. Según su relato, la coronel retirada Fabiola Bejarano lo convocó a un encuentro cuando todavía ejercía como inspector.

Rincón pidió a la Fiscalía examinar el papel de Salamanca dentro de los hechos denunciados. Policía Nacional de Colombia

Rincón aseguró que durante esa reunión Bejarano le solicitó priorizar el pago de una acción judicial por alrededor de $100 millones que la Policía le adeudaba. El exdirector manifestó posteriormente sus dudas sobre las circunstancias en las que se produjo ese encuentro.

También mencionó una serie de relaciones personales y familiares que considera necesario investigar. Según su declaración, Bejarano está casada con Arnoldo Duarte, a quien relacionó familiarmente con personas capturadas en el marco de la investigación por el crimen de Juan Felipe.

Rincón solicitó que sean los investigadores quienes determinen si estas conexiones tienen alguna relevancia para esclarecer lo ocurrido.

El episodio médico fue incluido en la declaración

Según afirmó, el entonces director de la Policía William René Salamanca lo convocó a una reunión en la Dirección General y le habló sobre supuestas advertencias relacionadas con su salud.

Días después, Rincón acudió a realizarse una resonancia. En su declaración aseguró que fue anestesiado para el procedimiento y que permaneció inconsciente durante varias horas.

El general retirado afirmó que posteriormente solicitó su historia clínica y encontró que allí figuraba una duración del procedimiento considerablemente menor a la que él recuerda haber experimentado.

Sus sospechas sobre este episodio se relacionan con otro de los nombres presentes en su declaración. Rincón sostuvo que la empresa encargada del examen médico estaría vinculada con Andrés Vanegas, el mismo contratista mencionado en sus cuestionamientos sobre los procesos de contratación policial.

Las tensiones dentro de la Policía que mencionó William Rincón

Rincón también aseguró que antes de la muerte de su hijo existían versiones dentro de la Policía sobre la posibilidad de que él pudiera convertirse en sucesor de Salamanca al frente de la institución.

Según su declaración, esta posibilidad habría generado resistencia entre algunos integrantes de la cúpula policial. El general retirado vinculó este contexto con otros episodios ocurridos posteriormente, entre ellos medidas adoptadas respecto de integrantes de su equipo mientras atravesaba la licencia por la muerte de Juan Felipe.

Con estos antecedentes, Rincón solicitó a la Fiscalía investigar si los presuntos hechos de corrupción, las situaciones que denunció dentro de la Policía y el homicidio de su hijo pueden formar parte de un mismo contexto criminal.