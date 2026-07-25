Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el asesinato de María Camila Potosí y anunció que la protección de las mujeres será una prioridad.

El presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, y aseguró que la protección de las mujeres será uno de los ejes de su Gobierno a partir del próximo 7 de agosto.

El mandatario electo utilizó su cuenta de X para rechazar el crimen, pedir resultados en la investigación y anunciar que impulsará una política pública orientada a fortalecer la seguridad de las mujeres y combatir la impunidad en este tipo de casos.

En su mensaje, De la Espriella calificó el homicidio como un hecho “aberrante” y solicitó a las autoridades avanzar en la identificación y captura de todos los responsables. Además, reiteró que la defensa de las mujeres será una prioridad de su administración.

“Lo prometí y lo cumpliré: desde el 7 de agosto, la consigna y la política pública serán proteger a nuestras mujeres y someter a todo aquel que se atreva a hacerles daño”, expresó.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre el asesinato de María Camila Potosí?

En su pronunciamiento, De la Espriella sostuvo que quienes cometan actos de violencia contra las mujeres deberán responder ante la justicia y aseguró que no permitirá que estos delitos permanezcan en la impunidad.

También afirmó que las mujeres ocupan un lugar fundamental dentro de la sociedad y advirtió que quienes atenten contra ellas enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el asesinato de María Camila Potosí y anunció que la protección de las mujeres será una prioridad. Mauricio Dueñas Castañeda

Las declaraciones fueron conocidas mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen ocurrido en Cali y determinar la participación de todos los involucrados.

La investigación apunta a más de cuatro posibles implicados

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, citada por La FM, el brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que las primeras investigaciones señalan que más de cuatro personas habrían participado en el homicidio.

El oficial confirmó que existe una mujer identificada como principal sospechosa, aunque aclaró que hasta ahora no se ha realizado ninguna captura. Asimismo, explicó que las autoridades trabajan para establecer la responsabilidad de cada uno de los posibles implicados.

Con este avance, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en una persona y busca reconstruir toda la estructura que habría participado en el crimen.

La recompensa aumentó a $200 millones

Las autoridades también incrementaron la recompensa para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato.

La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca confirmaron que la cifra asciende ahora a $200 millones, con el objetivo de incentivar la colaboración ciudadana y acelerar el esclarecimiento del caso.

Desde la @AlcaldiaDeCali hemos aumentado a $200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí.



Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en… — Alejandro Eder (@alejoeder) July 24, 2026

¿Qué se sabe del caso de María Camila Potosí?

María Camila Potosí Gómez, de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció el pasado 16 de julio después de abordar una motocicleta conducida por una mujer conocida en el sector de Meléndez, en Cali. Según la información disponible, se dirigía a un control prenatal al que nunca llegó.

El 20 de julio encontraron su cuerpo a orillas del río Meléndez, en la vía hacia el corregimiento de La Buitrera. De acuerdo con la investigación, la joven presentaba signos de tortura, heridas con arma blanca y estaba atada, un crimen que continúa siendo investigado por las autoridades competentes.