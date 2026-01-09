La Embajada Británica en México abrió una nueva oportunidad laboral dirigida a profesionales interesados en comercio internacional.

La Embajada del Reino Unido en México abrió una nueva oportunidad laboral dirigida a profesionales interesados en comercio internacional, inversión extranjera y relaciones económicas globales. A través del Department for Business and Trade, DBT, busca cubrir la vacante de Analista de Inversiones en la Ciudad de México.

El puesto forma parte de la red internacional del Gobierno Británico, cuya misión es impulsar el crecimiento económico del Reino Unido mediante la atracción de inversiones, el fortalecimiento del comercio y el apoyo a empresas que buscan expandirse a nuevos mercados.

Además de esta vacante, la Embajada Británica y su red global mantienen abiertas decenas de puestos en distintas áreas y países, lo que la convierte en una opción de trabajo atractiva para quienes buscan una carrera internacional en un entorno diverso, inclusivo y profesional.

La Embajada del Reino Unidos en México acaba de abrir la convocatoria de trabajo para el equipo del Department for Business and Trade. Embajada Británica en México

Una vacante clave en comercio e inversión internacional

El puesto de Analista de Inversiones tiene como objetivo apoyar la atracción de inversión extranjera directa de México y América Latina hacia el Reino Unido. La posición implica investigación de mercado, gestión de proyectos, organización de eventos y atención a inversionistas interesados en el ecosistema británico.

Se trata de una plaza de tiempo completo, con salario mensual de 33,751 pesos, esquema híbrido y amplios beneficios, incluyendo seguro médico privado, bonos, vacaciones superiores a la ley y oportunidades constantes de capacitación y desarrollo profesional.

La Embajada del Reino Unidos en México acaba de abrir la convocatoria de trabajo para el equipo del Department for Business and Trade. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos y perfil del candidato ideal para el puesto de la Embajada de la UK

La Embajada busca candidatos con licenciatura en áreas como finanzas, administración, comercio o relaciones internacionales, así como experiencia empresarial relevante. Es indispensable el dominio del español e inglés, habilidades de investigación, comunicación efectiva y manejo de herramientas como Excel y CRM.

También se valorará experiencia previa con inversionistas internacionales, conocimiento del ecosistema de Venture Capital en México y Reino Unido, y familiaridad con entornos multiculturales. La fecha límite para postularse es el 19 de enero de 2026, mediante el formulario en línea oficial.

En el siguiente link podrás encontrar toda la información sobre esta propuesta de trabajo de la Embajada del Reino Unido en México.

Más oportunidades laborales dentro de la Embajada Británica

Además del puesto de Analista de Inversiones en México, la red diplomática británica ofrece múltiples vacantes en áreas como comercio, política, comunicaciones, defensa y administración, tanto en México como en otros países de América Latina y el mundo.

Oficial de Defensa y Política Exterior – Ciudad de México Oficial Comercial – Perú Gerente de Comunicaciones y Proyectos – El Salvador Pasante de Medio Ambiente y Economía – Quito Asesor DBT ESS-IM – Bogotá Analista de Transporte, Logística y Protocolo – Brasilia Oficial Político (EO) – El Cairo Pasante de Comunicaciones – Bucarest Jefe de Comercio e Inversión (HEO) – Colombo Asesor Económico – Lisboa

Todas las postulaciones deben realizarse en línea, completando cada sección del formulario. La Embajada del Reino Unido recalca que no se aceptan CV en esta etapa y que el proceso prioriza la igualdad, la diversidad y la transparencia.