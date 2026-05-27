El presidente Yamandú Orsi convocó este miércoles a un nuevo Consejo de Ministros celebrado en Torre Ejecutiva. El gabinete realizó un análisis del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que será enviado antes que finalice el mes de junio al Parlamento y también se debatió la preocupación por los altos niveles de desaprobación del gobierno que marcan las últimas encuestas.

Al finalizar este encuentro, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, subrayó que pese al “escenario internacional complejo” y de “alto nivel de incertidumbre”, el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay “sigue creciendo”.

El ministro señaló que se mantienen los compromisos presupuestales establecidos respecto al incremento previsto para 2027 y ahora se abrirá un espacio para las recomendaciones que surgen del llamado Diálogo Social en materia de unificación del esquema de transferencias a la infancia; se reasignarán recursos al interior del Ejecutivo, y se cumplirá con las metas fiscales.

“Nuestra economía, con las correcciones a la baja, está creciendo por encima del promedio de los últimos 10 años, estamos generando empleo formal, estamos logrando consolidar un nivel de inflación como no se observa en 20 años y estamos reduciendo pobreza”, subrayó.

Oddone detalló que durante el Consejo de Ministros se determinaron “lineamientos políticos” de cara a la próxima Rendición de Cuentas. Explicó que tiene una consideración “de carácter temático” que “pone énfasis” en la priorización de la infancia, el fortalecimiento de las inversiones en materia de seguridad, las personas en situación de calle y el empleo.

“Con estos cuatro focos, lo que estamos definiendo es que los compromisos presupuestales que fueron asumidos en oportunidad de la Ley de Presupuesto para el 2027 se mantienen”, destacó Oddone.

El ministro indicó además que se asume “como un gasto adicional” incorporar al presupuesto “la implementación de las recomendaciones del Diálogo Social”, en lo que respecta a la unificación del esquema de transferencias y “potenciación” de los gastos asociados a la infancia.

No será una “Rendición de gasto cero”

Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, reafirmó que la actual no será una “rendición de gasto cero”, sino que el trabajo del gobierno preserva el compromiso financiero y fiscal establecido en el Presupuesto Nacional para el quinquenio.

“En el conjunto de incertidumbre que nos rodea, hay una Rendición de Cuentas que prioriza las áreas que consideramos centrales para la ciudadanía hoy”, dijo Arim.

Gobierno impulsará inversiones

Respecto a iniciativas sobre crecimiento económico, Oddone adelantó que en las próximas semanas se presentará la Ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida, un conjunto de capítulos vinculados a facilitación de comercio, mejora de la competencia, orientadas a desburocratizar, a generar vínculos entre contribuyentes y el Estado más eficientes.

El ministro de Economía dijo que, en forma paralela, se trabaja con Presidencia de la República en medidas vinculadas al riego; con el Ministerio de Industria en mejorar los costos energéticos para el fomento de inversiones en el país, y con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la reducción de los costos logísticos.