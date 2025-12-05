En esta noticia Descarta burbuja tecnológica

La Inteligencia Artificial (IA) sigue ganando terreno en diferentes ámbitos y las inversiones bursátiles no son la excepción.

En este sentido, Aztlán Asset Management presentó una plataforma de IA, llamada Munguerize, un oráculo que utiliza el comité de inversiones de la compañía y que incorpora agentes artificiales que representan a cinco de los gurús bursátiles más influyentes del mundo de las inversiones.

Durante el Aztlán Week, el director de inversiones y fundador de la empresa, Alejandro Garza, aseguró que los agentes de la IA toman como referencia a Charlie Munguer, Warren Buffet, Seth Klarman, Peter Lynch y Jim Simons.

Garza añadió que el año entrante Aztlán tendrá cuatro nuevos ETF disponibles para el público inversionista mexicano.

Dos de los fondos, dijo Alejando Garza serán con miras internacionales: Global Large Cap y Global Fixed Income.

Además, uno de ellos será exclusivo para México (México Fixed Income) y uno más se destinará al sector salud de Estados Unidos.

Los fondos, mencionó en entrevista, llegarán a la Bolsa de Londres aproximadamente en abril de 2026 y de ahí tardarían tres meses en llegar al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Aztlan Equity Management, es una firma global de origen estadounidense con ADN Mexicano que gestiona alrededor de 750 millones de dólares, con clientes principalmente institucionales—fondos de inversión, fondos de pensiones y family offices—cuyas cuentas se ubican en Estados Unidos o Europa.

Descarta burbuja tecnológica

Pese a algunas preocupaciones internacionales de una burbuja tecnológica, el directivo de Aztlán afirma que no existe un riesgo de que ocurra una historia similar a la del año 2000, con el Internet.

Garza dijo que en la burbuja del 2000, el internet, era una nueva herramienta desconocida y sin un panorama claro de monetización.

“Había muchas empresas que se listaban en bolsa, en el NASDAQ, por ejemplo, sin ventas, sin utilidades, sin un modelo de negocio real”, recordó.

Entre 1995 y 2000, el índice tecnológico bursátil de Nueva York tuvo crecimientos que alcanzaron 400%, pero que colapsaron en 2002, dejando sin ganancias a los inversionistas y causando una crisis en Bolsa.

Para Garza, pese al rápido crecimiento de las empresas de tecnología e Inteligencia Artificial (IA), donde destaca Tesla de Elon Musk, Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, o el caso de Open AI, dueña de Chat GPT, el crecimiento en la inversión se justifica a partir de los resultados de las utilidades.

“En este caso, ya vimos, las Magníficas 7 traen rentabilidades del 60%”, y superan por hasta 10% las expectativas de los mercados.

El especialista en manejo de ETFs bursátiles afirma que los resultados de las empresas tecnológicas que lideran el mundo son palpables.

Alejandro Garza descartó que vaya a haber problemas por la inversión circular, un fenómeno en el que las empresas del mismo sector invierten en sí mismas para apoyar el desarrollo tecnológico.

“La realidad es que es una mezcla, sí hay inversión circular entre las mismas empresas, pero esas mismas empresas también tienen clientes terceros, que somos todos nosotros que usamos las herramientas y pagamos este pues cuotas mensuales”, como el caso de Microsoft Teams o plataformas de productividad, que son indispensables para el desarrollo de las empresas.

El experto en fondos de inversión afirmó que compañías como Nvidia o Tesla seguirán marcando el ritmo de crecimiento del sector.

“Las empresas grandes son las que van a seguir acaparando las utilidades. Por un lado van a estar las mega corporaciones que van a seguir acaparando la mayoría de las utilidades y luego del otro lado van a estar las empresas chicas y medianas que pueden competir con base en innovación”, afirmó.