Si vives en el sur de México, pon atención: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programado un apagón masivo para este martes 9 de junio en el estado de Chiapas.

El corte de energía no será cosa menor: durará 7 horas continuas. Comenzará a las 09:00 de la mañana y se extenderá hasta las 16:00 horas , afectando a 12 municipios y a cientos de familias y negocios que deberán prepararse con anticipación.

Según informó la CFE, se debe a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica de la región . Estas interrupciones programadas forman parte de los procedimientos habituales de la empresa, orientados a garantizar un suministro de energía más estable y seguro a largo plazo.

Sin embargo, la medida no deja de generar inconvenientes para los usuarios afectados, que permanecerán sin servicio durante toda la mañana y parte de la tarde.

CFE suspenderá la luz por 7 horas en Chiapas: revisa los municipios afectados este 9 de junio. Fuente: Shutterstock

¿Cuáles son los municipios de Chiapas que se quedarán sin luz este 9 de junio?

El apagón programado para este martes abarca una extensa zona del estado de Chiapas. En total, doce municipios y localidades entrarán en la lista negra del corte de luz, lo que convierte a este evento en uno de los más amplios registrados en la entidad en los últimos meses.

Municipios y colonias afectadas por el apagón del 9 de junio

Cantón El Porvenir

Lázaro Cárdenas

Ejido Lucio Cabañas

Las Chalacas

Salvación

Cantón Buena Vista

Benito Juárez

La Libertad

San Martín

Teziutlán

Villa Comaltitlán (cabecera municipal)

Ejido Hidalgo

Si tu colonia o municipio aparece en esta lista, es momento de tomar medidas. El apagón está confirmado y no hay margen para sorpresas: la energía se cortará a las 09:00 horas en punto y no regresará hasta las 16:00 horas, salvo que los trabajos de mantenimiento concluyan antes.

Apagón masivo de la CFE en Chiapas: estas zonas estarán sin electricidad de 9 a 16 horas. Fuente: Shutterstock

¿Por qué la CFE realiza estos cortes de luz programados y qué tan frecuentes son?

Los apagones programados por la CFE no son eventos excepcionales ni señal de una crisis eléctrica. Se trata de interrupciones planificadas que la empresa lleva a cabo de manera periódica en distintos puntos del país con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo y correctivo en la red de distribución eléctrica.

Durante estos trabajos, los técnicos de la CFE pueden revisar y reemplazar transformadores, cables, postes y otros componentes de la infraestructura que con el uso cotidiano van deteriorándose.

Realizarlos con la red activa representaría un riesgo severo para los trabajadores y para los propios usuarios; de ahí la necesidad de cortar el suministro de manera temporal.

En el caso particular de Chiapas, entidad que forma parte del sureste mexicano y que frecuentemente enfrenta condiciones climáticas exigentes —como lluvias torrenciales, vientos y tormentas tropicales—, el mantenimiento de la infraestructura cobra especial relevancia.

Una red en buen estado es más resistente ante fenómenos meteorológicos y reduce el riesgo de apagones intempestivos que sí pueden durar días.

Guía práctica: qué hacer antes, durante y después del apagón para no sufrir las consecuencias

Aquí van las recomendaciones esenciales para atravesar el apagón sin mayores contratiempos: