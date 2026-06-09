En esta noticia
Si vives en el sur de México, pon atención: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programado un apagón masivo para este martes 9 de junio en el estado de Chiapas.
El corte de energía no será cosa menor: durará 7 horas continuas. Comenzará a las 09:00 de la mañana y se extenderá hasta las 16:00 horas, afectando a 12 municipios y a cientos de familias y negocios que deberán prepararse con anticipación.
Según informó la CFE, se debe a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica de la región. Estas interrupciones programadas forman parte de los procedimientos habituales de la empresa, orientados a garantizar un suministro de energía más estable y seguro a largo plazo.
Sin embargo, la medida no deja de generar inconvenientes para los usuarios afectados, que permanecerán sin servicio durante toda la mañana y parte de la tarde.
¿Cuáles son los municipios de Chiapas que se quedarán sin luz este 9 de junio?
El apagón programado para este martes abarca una extensa zona del estado de Chiapas. En total, doce municipios y localidades entrarán en la lista negra del corte de luz, lo que convierte a este evento en uno de los más amplios registrados en la entidad en los últimos meses.
Municipios y colonias afectadas por el apagón del 9 de junio
- Cantón El Porvenir
- Lázaro Cárdenas
- Ejido Lucio Cabañas
- Las Chalacas
- Salvación
- Cantón Buena Vista
- Benito Juárez
- La Libertad
- San Martín
- Teziutlán
- Villa Comaltitlán (cabecera municipal)
- Ejido Hidalgo
Si tu colonia o municipio aparece en esta lista, es momento de tomar medidas. El apagón está confirmado y no hay margen para sorpresas: la energía se cortará a las 09:00 horas en punto y no regresará hasta las 16:00 horas, salvo que los trabajos de mantenimiento concluyan antes.
¿Por qué la CFE realiza estos cortes de luz programados y qué tan frecuentes son?
Los apagones programados por la CFE no son eventos excepcionales ni señal de una crisis eléctrica. Se trata de interrupciones planificadas que la empresa lleva a cabo de manera periódica en distintos puntos del país con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo y correctivo en la red de distribución eléctrica.
Durante estos trabajos, los técnicos de la CFE pueden revisar y reemplazar transformadores, cables, postes y otros componentes de la infraestructura que con el uso cotidiano van deteriorándose.
Realizarlos con la red activa representaría un riesgo severo para los trabajadores y para los propios usuarios; de ahí la necesidad de cortar el suministro de manera temporal.
En el caso particular de Chiapas, entidad que forma parte del sureste mexicano y que frecuentemente enfrenta condiciones climáticas exigentes —como lluvias torrenciales, vientos y tormentas tropicales—, el mantenimiento de la infraestructura cobra especial relevancia.
Una red en buen estado es más resistente ante fenómenos meteorológicos y reduce el riesgo de apagones intempestivos que sí pueden durar días.
Guía práctica: qué hacer antes, durante y después del apagón para no sufrir las consecuencias
Aquí van las recomendaciones esenciales para atravesar el apagón sin mayores contratiempos:
- Carga todos tus dispositivos la noche anterior. Celulares, tabletas, computadoras portátiles y baterías externas deben estar al 100% antes de que empiece el corte de luz.
- No abras el refrigerador más de lo necesario. Un refrigerador bien cerrado puede mantener la temperatura adecuada durante varias horas. Cada vez que lo abres, pierde frío y los alimentos corren mayor riesgo de descomponerse.
- Desconecta los aparatos sensibles. Televisores, computadoras de escritorio, microondas y otros electrodomésticos deben desconectarse antes del apagón. Cuando regresa la corriente, los picos de voltaje pueden dañar los equipos conectados.
- Ten agua disponible. Si en tu hogar el suministro de agua depende de una bomba eléctrica, llena tinacos, cubetas o recipientes con anticipación.
- Guarda el número de reporte de la CFE Si la luz no regresa a las 16:00 horas, puedes reportar la falla marcando al 071.