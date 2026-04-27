La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a implementar un nuevo sistema de medición en México que transformará la forma en que se registra el consumo de energía. Se trata de medidores inteligentes con tecnología avanzada que permitirán una supervisión más eficiente y reducirán la necesidad de visitas constantes. Este cambio implica que personal autorizado deberá acudir a los domicilios para realizar la instalación de los nuevos dispositivos. En ese contexto, permitir el acceso será un requisito fundamental para evitar interrupciones en el servicio eléctrico. Los nuevos medidores incorporan tecnología de comunicación, como Bluetooth, que permite la transmisión de datos sin necesidad de contacto físico constante. Esto facilita que la CFE pueda monitorear el consumo eléctrico en tiempo real o de manera remota. Gracias a este sistema, se busca mejorar la precisión en las lecturas y evitar errores humanos en el registro del consumo. También permitirá detectar irregularidades o fallas en el suministro de forma más rápida. Además, estos dispositivos forman parte de una estrategia de modernización del sistema eléctrico en México. La digitalización apunta a optimizar recursos y ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios. Para concretar la instalación, trabajadores de la CFE deberán ingresar a los domicilios donde aún se utilizan medidores tradicionales. Este proceso será necesario para sustituir los equipos antiguos por los nuevos dispositivos inteligentes. Negar el acceso podría generar complicaciones en la continuidad del servicio. La actualización del medidor es considerada un paso clave para mantener el suministro bajo el nuevo esquema tecnológico. Desde la empresa destacan que el personal estará debidamente identificado para garantizar la seguridad de los usuarios. La recomendación es verificar credenciales antes de permitir el ingreso.