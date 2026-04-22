La Comisión Federal de Electricidad (CFE) asistió al mercado de capitales para obtener recursos para el arranque de 19 proyectos de infraestructura eléctrica en el primer semestre de este año, aseguró Rodrigo García Castillo, gerente de Finanzas de CFE Capital. Los recursos se obtendrán a través de emisiones de certificados de Fibra E, y los 19 proyectos tienen un presupuesto estimado en MXN $7,829.6 millones de pesos, aseguró el especialista durante el 4° Foro IMEF Nacional. Energía e infraestructura en la agenda nacional. En este sentido, la participación del sector privado para el desarrollo de la infraestructura será fundamental. “La idea es presentar los mejores proyectos a los inversionistas y firmar contratos de manera particular para crear la construcción de todas las plantas que se van a estar desarrollando y tener un esquema en el que el inversionista privado tenga las decisiones operativas y de negocio”, mencionó. El funcionario aseguró que los proyectos serán bancables para mantener el interés del sector privado en los proyectos de la empresa. Para ello, los contratos contarán con características similares, con flexibilidad para todas las partes y que sean justos tanto para el privado como la CFE, sin implicar un control absoluto de la empresa del Estado en el desarrollo de los proyectos. El directivo mencionó que la Fibra E podría lanzar una nueva emisión este año. “La CFE tiene el mayor interés de que todos los proyectos salgan y siempre está empujando que salgan los permisos, las cesiones de terrenos, para que todos los proyectos salgan adelante. El interés de la CFE ahí está”, aseguró. De aquí a 2030, la CFE prevé realizar 77 proyectos de inversión en transmisión de energía, con un monto superior a MXN $95,000 millones, y el especialista aclaró que una parte se financiará con la Fibra E, pero todavía no está claro de dónde saldrá el resto de los recursos. En el sector de transmisión eléctrica, las oportunidades de inversión se limitarán a la participación en la Fibra E, mencionó el especialista. Sin embargo, mencionó que no tienen planeado hasta el momento hacer esquemas de coinversión con la iniciativa privada. Sin embargo, el directivo aclaró que la transmisión de energía no es considerada un monopolio, sino un área estratégica nacional.