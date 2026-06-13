En distintas regiones de Chihuahua, los desafíos relacionados con servicios públicos e infraestructura energética han generado inquietud entre usuarios y empresas que buscan incorporar sistemas fotovoltaicos. En ese contexto, versiones sobre una presunta escasez de medidores alimentaron la incertidumbre entre quienes esperaban la conexión de sus instalaciones.

La creciente demanda de energía solar en el estado de Chihuahua ha incrementado el número de trámites de interconexión ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este escenario ha provocado cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta y la capacidad operativa para atender las solicitudes acumuladas durante los últimos meses.

Es oficial: la CFE inspeccionará casa por casa a los mexicanos que aún no cumplieron con un requisito clave (foto: archivo).

CFE niega escasez de medidores bidireccionales en Chihuahua

La Comisión Federal de Electricidad respondió a los señalamientos difundidos sobre una supuesta falta de equipos para conectar sistemas fotovoltaicos. En su comunicado, la empresa afirmó que “existe el abasto suficiente de medidores bidireccionales de baja tensión” , descartando problemas de suministro en el estado.

Asimismo, explicó que la atención de los trámites se realiza mediante una planeación continua. Según la CFE, “la atención de las solicitudes de interconexión en el estado de Chihuahua se realiza conforme a una programación operativa permanente”, diseñada para responder al crecimiento sostenido de la demanda residencial y comercial.

Cuántas solicitudes ha atendido la CFE y qué pasará con las pendientes

Cuántas solicitudes ha atendido la CFE y qué pasará con las pendientes

La empresa detalló que durante el presente año se han recibido miles de trámites para la conexión de sistemas de generación distribuida. De acuerdo con la información oficial, “en el estado de Chihuahua se han recibido 4,269 peticiones de interconexión” , reflejando el avance del mercado fotovoltaico local.

Entre los principales datos reportados por la CFE destacan:

3,891 solicitudes ya fueron conectadas, equivalentes al 91% del total recibido.

378 trámites permanecían en etapas finales, entre procesos de conexión y validación técnica y administrativa.

La compañía precisó que “actualmente, se tiene 182 solicitudes en proceso de conexión” y que estas serían atendidas conforme al calendario operativo establecido. Además, indicó que otros expedientes concluyeron recientemente la revisión requerida para avanzar hacia su conexión definitiva.

Finalmente, la CFE subrayó que “la instalación de medidores bidireccionales se realiza conforme a la normatividad vigente, los procedimientos técnicos establecidos y la validación correspondiente de cada solicitud”. También destacó que mantiene “un control centralizado para supervisar el estatus desde el ingreso del trámite hasta su conexión”.