Soñar repetidamente con un exnovio no significa necesariamente que todavía exista amor ni que la persona quiera volver con él. Los sueños no tienen una interpretación única, pero cuando alguien aparece de forma recurrente conviene observar qué emociones despierta y qué ocurre hoy en la vida de quien sueña. Por qué un ex aparece en los sueños La relación pudo dejar emociones importantes: tristeza, enojo, culpa, nostalgia o incluso alivio. La Sleep Foundation señala que estos sueños pueden relacionarse con sentimientos no resueltos, necesidad de cerrar una etapa o situaciones actuales parecidas, y que el ex puede simbolizar otra cosa. Un estudio de 2021 en Clocks & Sleep analizó 1.612 relatos de 425 estudiantes: las exparejas aparecían menos que las parejas actuales, con más emociones negativas pero también más positivas. Es coherente con la hipótesis de continuidad: el sueño se vincula con la vida despierta. Qué puede significar si el sueño se repite La psicóloga Deirdre Barrett, de la Harvard Medical School, explicó en un podcast de la APA que los sueños recurrentes suelen considerarse temas más importantes para quien los tiene. La Sleep Foundation los asocia con emociones difíciles no resueltas y con estrés. El ex puede ser solo el personaje que usa el sueño para representar una experiencia emocional. Un sueño afectuoso tampoco demuestra que se quiera volver, y una discusión con el ex puede estar ligada a los conflictos de la ruptura. Más útil que descifrar al ex es observar qué emoción queda al despertar. Qué hacer si los sueños son constantes Si son agradables o neutrales, no hay nada que solucionar. Si son angustiosos o interrumpen el descanso, la Sleep Foundation recomienda consultar con un médico si las pesadillas se repiten más de una vez por semana o impiden dormir bien. Anotar al despertar qué emoción predominó ayuda a ver qué situaciones actuales coinciden.

Austria busca trabajadores hispanohablantes y vuelve a ofrecer empleo para la temporada de invierno en sus zonas de esquí, con puestos en escuelas de esquí, alquiler de material y hostelería. Algunas ofertas incluyen alojamiento y varias piden español para atender a turistas internacionales. La red EURES organizó el 15 de septiembre de 2026 una jornada virtual sobre empleos de invierno en ocho países, entre ellos Austria.

Qué trabajos hay y cuánto pagan

Una escuela de esquí de Dorfgastein, en Salzburgo, busca instructores de esquí y snowboard. Valora el español entre otros idiomas, ofrece alojamiento en la localidad y formación para los instructores, y señala que la remuneración está por encima del convenio colectivo.

Sport Panorama, en Großarl, busca personal para la temporada 2026-2027 en recepción de la escuela de esquí, servicio y alquiler de material y puestos polivalentes. Estos puestos parten de 2.500 euros brutos mensuales, con jornada de cinco días y 45 horas semanales.

Alojamiento y requisitos

Sport Panorama ofrece alojamiento gratuito en habitación compartida; las individuales y dobles tienen un coste adicional.

Para ser instructor hace falta certificación: Dorfgastein acepta desde instructor en formación hasta titulados estatales. En Sport Panorama, el español figura entre los idiomas buscados para instructores.

Sin permiso de trabajo y cómo postular

Los ciudadanos de la UE no necesitan permiso de trabajo en Austria. Quien permanezca más de tres meses debe registrar su estancia y solicitar el certificado de registro dentro de los cuatro meses desde su llegada.

La vía más directa es el portal EURES, que permite buscar ofertas y ayuda a preparar el currículum. También se puede postular en las webs de escuelas de esquí y hoteles. Antes de enviar el currículum, hay que comprobar fechas, salario bruto o neto, horas y requisitos de idioma.