Austria busca trabajadores hispanohablantes y vuelve a ofrecer empleo para la temporada de invierno en sus zonas de esquí, con puestos en escuelas de esquí, alquiler de material y hostelería. Algunas ofertas incluyen alojamiento y varias piden español para atender a turistas internacionales. La red EURES organizó el 15 de septiembre de 2026 una jornada virtual sobre empleos de invierno en ocho países, entre ellos Austria.
Qué trabajos hay y cuánto pagan
Una escuela de esquí de Dorfgastein, en Salzburgo, busca instructores de esquí y snowboard. Valora el español entre otros idiomas, ofrece alojamiento en la localidad y formación para los instructores, y señala que la remuneración está por encima del convenio colectivo.
Sport Panorama, en Großarl, busca personal para la temporada 2026-2027 en recepción de la escuela de esquí, servicio y alquiler de material y puestos polivalentes. Estos puestos parten de 2.500 euros brutos mensuales, con jornada de cinco días y 45 horas semanales.
Alojamiento y requisitos
Sport Panorama ofrece alojamiento gratuito en habitación compartida; las individuales y dobles tienen un coste adicional.
Para ser instructor hace falta certificación: Dorfgastein acepta desde instructor en formación hasta titulados estatales. En Sport Panorama, el español figura entre los idiomas buscados para instructores.
Sin permiso de trabajo y cómo postular
Los ciudadanos de la UE no necesitan permiso de trabajo en Austria. Quien permanezca más de tres meses debe registrar su estancia y solicitar el certificado de registro dentro de los cuatro meses desde su llegada.
La vía más directa es el portal EURES, que permite buscar ofertas y ayuda a preparar el currículum. También se puede postular en las webs de escuelas de esquí y hoteles. Antes de enviar el currículum, hay que comprobar fechas, salario bruto o neto, horas y requisitos de idioma.