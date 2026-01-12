Fiscales federales de Estados Unidos lanzaron una investigación penal contra Jay Powell por una renovación de u$s 2.500 millones de la sede de la Reserva Federal, lo que marca una fuerte escalada en los ataques de la administración de Donald Trump contra el banco central.

Powell dijo el domingo que la Reserva Federal recibió el viernes citaciones de un gran jurado y una amenaza de imputación penal por parte del Departamento de Justicia , vinculadas a su testimonio ante el Congreso el verano pasado sobre el proyecto de remodelación.

En un mensaje grabado en video, Powell rechazó con firmeza lo que calificó como una “acción sin precedentes” del Departamento de Justicia y sostuvo que se trata de un pretexto para recortar la independencia de la Fed a la hora de fijar las tasas de interés, en el marco de una serie de presiones y amenazas provenientes de la Casa Blanca.

“Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal”, afirmó Powell.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés en función de nuestra mejor evaluación de lo que sirve al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, agregó.

El episodio se produce en un contexto en el que el presidente Donald Trump ha atacado reiteradamente a Powell, a quien llegó a calificar como una “mula testaruda” por negarse a recortar los costos de endeudamiento de forma más agresiva.

Tras conocerse la investigación del Departamento de Justicia, el oro subió a un máximo histórico el lunes, con un alza del 2.2% que lo llevó a superar los u$s 4,600 por onza troy . El metal precioso suele apreciarse cuando se percibe que la independencia de la Fed está bajo amenaza.

El dólar cayó un 0.4% frente a una canasta de seis monedas. Los futuros del índice S&P 500 retrocedieron alrededor de un 0.5%. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años -que se mueve en sentido inverso al precio- subió 0.03 puntos porcentuales hasta el 4.2%.

Se espera que Trump anuncie en las próximas semanas a su candidato para reemplazar a Powell, cuyo segundo mandato como presidente de la Fed concluye en mayo.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y considerado uno de los principales candidatos para suceder a Powell, dijo que respaldaría la investigación si llegara a convertirse en presidente de la Fed. “Parece que el Departamento de Justicia decidió analizar qué está ocurriendo con este edificio, que es mucho más caro que cualquier otro en la historia de Washington”, dijo Hassett a CNBC el lunes. “Y si yo fuera presidente de la Fed, querría que lo hicieran” .

Trump negó cualquier participación en la investigación del Departamento de Justicia.

“No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno al frente de la Fed y tampoco es muy bueno construyendo edificios”, dijo el presidente a NBC News el domingo por la noche, y aseguró que la investigación no tenía relación con la negativa de Powell a recortar las tasas de interés.

La investigación profundizará la preocupación de los inversores sobre la independencia del banco central más importante del mundo, un pilar de la política económica estadounidense que es ampliamente considerado clave para el funcionamiento de los mercados financieros.

Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI y exfuncionario de la Reserva Federal de Nueva York, calificó la medida como “un desarrollo profundamente perturbador”.

Eswar Prasad, profesor de la Universidad de Cornell, señaló: “La administración Trump no deja dudas sobre su determinación de influir de manera directa y agresiva en las decisiones de política de la Fed por todos los medios posibles, incluidas las amenazas legales” .

Powell, a quien Trump ha dicho reiteradamente que le “encantaría” despedir, afirmó el domingo que no renunciará a la Fed a raíz de la investigación.

“ El servicio público a veces requiere mantenerse firme frente a las amenazas ”, dijo. “Seguiré haciendo el trabajo para el que el Senado me confirmó, con integridad y con el compromiso de servir al pueblo estadounidense”.

Blake Gwinn, jefe de estrategia de tasas en Estados Unidos de RBC Capital Markets, advirtió: “Los mercados empezarán a incorporar mayores expectativas de inflación, una prima por riesgo inflacionario y una prima por plazo si la independencia de la Fed sigue siendo atacada. Todavía no parece que hayamos llegado a ese punto, pero cada acción es un paso más cerca”.

En el sistema judicial estadounidense, los grandes jurados deciden si los fiscales presentaron pruebas suficientes para formular una acusación penal. Durante ese proceso, los fiscales suelen avisar previamente a la persona investigada antes de solicitar la imputación, para darle la posibilidad de declarar o presentar su versión, según establecen las directrices del Departamento de Justicia.

Se cree que las citaciones incluyen pedidos de información sobre la preparación de Powell para su testimonio ante el Congreso, así como documentos internos vinculados a la renovación de la sede.

La administración Trump ha utilizado el proyecto de remodelación -que se ha excedido ampliamente del presupuesto- como un eje de ataque contra la Reserva Federal y contra Powell, a quien el presidente llegó a calificar como un “cabeza hueca” por negarse a recortar las tasas de interés al 1%.

Powell, que dejará el cargo en mayo, ya había rechazado previamente las acusaciones de Russell Vought , un estrecho aliado de Trump y actual titular de la Oficina de Administración y Presupuesto, quien afirmó que el presidente de la Fed había engañado al Congreso sobre la remodelación .

El titular del banco central sostuvo que esas acusaciones eran incorrectas y que los cambios introducidos no fueron lo suficientemente sustanciales como para justificar su divulgación ante los legisladores.

Thom Tillis, senador republicano e integrante del Comité Bancario del Senado, y uno de los pocos miembros del partido de Trump que se ha distanciado del presidente, dijo el domingo: “Si quedaba alguna duda de que asesores dentro de la administración Trump están impulsando activamente el fin de la independencia de la Reserva Federal, ahora no debería quedar ninguna”.

Tillis agregó que se opondrá a la confirmación de cualquier persona que Trump nomine como reemplazo de Powell “hasta que este asunto legal esté completamente resuelto”.

Trump ya había intentado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario, que aún están bajo investigación. Cook negó los cargos y mantiene una disputa judicial contra el presidente.

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó un caso que se espera sea histórico sobre los poderes del Poder Ejecutivo para destituir a altos funcionarios de bancos centrales y escuchará los argumentos a finales de este mes.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.