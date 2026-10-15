El cuerpo policial alerta sobre los riesgos de confiar únicamente en un justificante de transferencia durante una compraventa.

La Guardia Civil española advierte de estafas a la hora de vender productos de segunda mano en las que los compradores muestran un justificante de transferencia para conseguir que el vendedor entregue el artículo antes de comprobar que ha recibido el dinero.

En ese sentido, la Guardia Civil ha alertado sobre esta práctica el 14 de octubre, en su cuenta oficial de X. A su vez, ha recordado que no basta con confiar en la información que aparece en el teléfono del comprador. “Un justificante no siempre significa que hayas cobrado”, señaló en su publicación.

Cómo evitar estafas al vender productos de segunda mano

La Guardia Civil explica que el engaño puede comenzar cuando una persona muestra al vendedor un supuesto justificante de transferencia y le pide que entregue el producto. En estas circunstancias, el vendedor podría desprenderse del artículo sin haber recibido efectivamente el pago.

Para evitarlo, el cuerpo policial recomienda comprobar directamente con la entidad bancaria que el dinero ha llegado a la cuenta y está disponible antes de entregar lo vendido.

En su mensaje en X, la Guardia Civil advierte: “Te compran algo de segunda mano. Te enseñan el justificante de la transferencia. Y te piden que entregues el artículo. Antes de entregar lo que vendes, comprueba directamente en tu entidad que el dinero está realmente disponible. No te fíes únicamente de lo que aparece en el móvil del comprador. Un justificante no siempre significa que hayas cobrado.”

El cuerpo policial alerta sobre los riesgos de confiar únicamente en un justificante de transferencia durante una compraventa. Shutterstock

La Guardia Civil alerta sobre otros riesgos con transferencias

Las recomendaciones del cuerpo policial también se extienden a otras operaciones con dinero entre particulares. En otra publicación, la Guardia Civil alertó sobre las peticiones de efectivo a cambio de una transferencia inmediata mediante Bizum.

El ejemplo que plantea es el de una persona que pide a otra que retire 20 euros en efectivo de un cajero automático y promete enviarle el dinero mediante Bizum: “Perdona, ¿puedes sacarme 20 euros? Te hago un Bizum ahora”.

Aunque pueda parecer un favor sencillo, la Guardia Civil recomienda pensar antes de utilizar la tarjeta bancaria o entregar dinero a alguien desconocido. La advertencia busca evitar que los ciudadanos participen en operaciones que no pueden verificar.

Las autoridades aconsejan no facilitar datos personales ni permitir que otras personas manipulen el teléfono o la tarjeta bancaria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué medidas recomienda la Guardia Civil para proteger el dinero y los datos personales

Ante estas situaciones, la Guardia Civil ofrece tres recomendaciones para reducir los riesgos al realizar operaciones económicas con personas desconocidas:

No aceptes transferencias que no puedas comprobar.

No facilites datos.

No dejes que nadie manipule tu teléfono o tarjeta.

Estas precauciones se suman a la recomendación de verificar los ingresos directamente con el banco antes de entregar un producto vendido de segunda mano. La principal advertencia es no dar por confirmada una operación únicamente porque otra persona muestre un justificante en su móvil o asegure que ha enviado el dinero.