La Guardia Civil alertó sobre las ofertas de dinero a cambio de recoger paquetes de desconocidos.

La Guardia Civil española ha lanzado una advertencia sobre una práctica que puede parecer inofensiva, pero que podría tener graves consecuencias legales. A través de su cuenta oficial de TikTok, el cuerpo alertó sobre las ofertas de dinero a cambio de recoger paquetes de desconocidos, una estrategia que podría utilizarse para introducir droga en España.

Aceptar este tipo de encargos sin conocer el contenido del envío puede implicar a una persona en una investigación por tráfico de drogas e incluso llevarla a prisión. Por eso, las autoridades recomiendan desconfiar de las propuestas que prometen dinero fácil a cambio de realizar una tarea aparentemente sencilla.

Recoger un paquete de desconocidos puede implicarte en un delito de tráfico de drogas

En su publicación del 20 de octubre, la Guardia Civil explicó cómo funciona este tipo de engaño: una persona recibe una oferta de dinero por recoger un paquete, sin necesidad de comprar nada ni encargarse de enviarlo. Sin embargo, detrás de esa propuesta podría esconderse una operación para introducir sustancias estupefacientes en el país.

En ese sentido, han advertido que, aunque la persona no haya comprado ni transportado directamente la droga hasta España, su participación podría vincularlo con una investigación por tráfico de drogas, si existen indicios de que colaboró en su distribución o facilitó la actividad ilegal.

@guardiacivil ¿💰Dinero por recoger un paquete📦? En principio suena bien, pero te podrían estar usando para introducir droga en España🇪🇸. Si lo recoges, podrías entrar en prisión. Desconfía del dinero fácil. No piques🙅‍♂️ ♬ sonido original - Guardia Civil

Penas de prisión por tráfico de drogas

Las consecuencias pueden ser especialmente graves. El artículo 368 del Código Penal establece penas de prisión de uno a tres años cuando se trata de sustancias que no causan grave daño a la salud y de tres a seis años cuando las drogas pueden provocar ese tipo de perjuicio. También contempla multas económicas en función del valor de las sustancias.

La pena puede aumentar si concurren circunstancias agravantes, como la participación en una organización delictiva o el tráfico de cantidades de notoria importancia. Por eso, aceptar un encargo de este tipo puede tener consecuencias penales mucho más graves que el dinero ofrecido por recoger el envío.

La Guardia Civil recomienda desconfiar de las propuestas que prometen dinero fácil. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La Guardia Civil pide desconfiar de las ofertas de dinero fácil

Para evitar caer en este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan no aceptar dinero de desconocidos a cambio de recoger paquetes cuyo contenido se desconoce. La aparente sencillez de la tarea no elimina los riesgos legales que puede implicar.

En su mensaje de TikTok, la Guardia Civil fue contundente: “ No aceptes dinero para recoger un paquete de desconocidos sin saber qué contienen. No te la juegues. El dinero fácil puede salirte muy caro ”.

Además, el organismo resumió su advertencia con una recomendación directa: “Desconfía del dinero fácil. No piques”. El objetivo es evitar que las personas se conviertan, sin conocer las posibles consecuencias, en intermediarias de envíos utilizados para introducir droga en España.