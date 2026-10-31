Una de las financieras recibió una alerta de un cliente que le habían pedido un primer depósito a una cuenta bancaria de una persona física ajena a la empresa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, alertó a la población sobre posibles casos de suplantación de identidad de cuatro instituciones financieras que estarían siendo utilizadas por terceros para ofrecer créditos, solicitar dinero y obtener datos personales.

En un comunicado publicado el 29 de octubre de 2026, la CONDUSEF identificó a las siguientes entidades financieras cuyos nombres e identidad corporativa podrían estar siendo utilizados sin autorización. ¡A tomar nota, para tener reacudos y reportar casos sospechosos!

MD TRANSCAPITAL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

MEZTA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

ADVENTUS CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

CASHAHORA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

La suplantación de identidad financiera opera por medio de llamadas y mensaje que llevan al cliente a hacer depósitos inmediatos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La dependencia explicó que la suplantación de identidad financiera consiste en utilizar sin autorización el nombre, razón social, logotipo, marca o información corporativa de una institución para hacerse pasar por ella.

El objetivo es engañar a las personas mediante supuestas ofertas de productos o servicios financieros y conseguir sus datos personales o solicitarles dinero.

Así operan los posibles fraudes con las financieras suplantadas

De acuerdo con los reportes recibidos por las instituciones señaladas, los responsables pueden contactar a sus posibles víctimas mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y páginas de internet que aparentan ser oficiales.

En algunos casos, los delincuentes se presentan como asesores financieros y solicitan pagos anticipados para autorizar o gestionar un crédito. Esta práctica puede representar un riesgo para quienes buscan financiamiento y entregan dinero creyendo que realizan un trámite legítimo.

Uno de los casos documentados corresponde a MD TRANSCAPITAL. La institución informó a la CONDUSEF que recibió el reporte de una persona contactada por un supuesto asesor que se presentó como empleado de MD CAPITAL y utilizó un logotipo que aparentaba pertenecer a la financiera.

Durante el contacto, el supuesto representante ofreció un crédito y solicitó un pago inicial por concepto de “Línea de Apertura”. El dinero debía depositarse en una cuenta bancaria a nombre de una persona física ajena a la institución.

CONDUSEF y Hacienda alerta a las personas sobre posibles suplantaciones de identidad en 4 financieras y hace un llamado a denunciar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo comprobar si una financiera está registrada ante la CONDUSEF?

Ante estos posibles casos de suplantación, la CONDUSEF recomendó a los usuarios consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) antes de aceptar un crédito o proporcionar información personal.

La consulta permite comprobar que la institución financiera esté debidamente registrada y verificar que sus datos coincidan con los de la entidad que ofrece el servicio.

La recomendación principal de la autoridad es:

Consultar el SIPRES antes de contratar un crédito. Comprobar que el nombre y los datos de la financiera coincidan con los registrados. Desconfiar de contactos que soliciten depósitos anticipados para autorizar o gestionar un financiamiento.

La CONDUSEF recordó que utilizar el nombre o la imagen de una institución financiera no significa que el contacto provenga realmente de ella. Por ello, verificar su registro y la coincidencia de sus datos es una medida preventiva para evitar entregar dinero o información personal a personas que se hacen pasar por representantes de una entidad legítima.