La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, alertó a la población sobre posibles casos de suplantación de identidad de cuatro instituciones financieras que estarían siendo utilizadas por terceros para ofrecer créditos, solicitar dinero y obtener datos personales.
En un comunicado publicado el 29 de octubre de 2026, la CONDUSEF identificó a las siguientes entidades financieras cuyos nombres e identidad corporativa podrían estar siendo utilizados sin autorización. ¡A tomar nota, para tener reacudos y reportar casos sospechosos!
- MD TRANSCAPITAL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- MEZTA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- ADVENTUS CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- CASHAHORA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
La dependencia explicó que la suplantación de identidad financiera consiste en utilizar sin autorización el nombre, razón social, logotipo, marca o información corporativa de una institución para hacerse pasar por ella.
El objetivo es engañar a las personas mediante supuestas ofertas de productos o servicios financieros y conseguir sus datos personales o solicitarles dinero.
Así operan los posibles fraudes con las financieras suplantadas
De acuerdo con los reportes recibidos por las instituciones señaladas, los responsables pueden contactar a sus posibles víctimas mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y páginas de internet que aparentan ser oficiales.
En algunos casos, los delincuentes se presentan como asesores financieros y solicitan pagos anticipados para autorizar o gestionar un crédito. Esta práctica puede representar un riesgo para quienes buscan financiamiento y entregan dinero creyendo que realizan un trámite legítimo.
Uno de los casos documentados corresponde a MD TRANSCAPITAL. La institución informó a la CONDUSEF que recibió el reporte de una persona contactada por un supuesto asesor que se presentó como empleado de MD CAPITAL y utilizó un logotipo que aparentaba pertenecer a la financiera.
Durante el contacto, el supuesto representante ofreció un crédito y solicitó un pago inicial por concepto de “Línea de Apertura”. El dinero debía depositarse en una cuenta bancaria a nombre de una persona física ajena a la institución.
¿Cómo comprobar si una financiera está registrada ante la CONDUSEF?
Ante estos posibles casos de suplantación, la CONDUSEF recomendó a los usuarios consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) antes de aceptar un crédito o proporcionar información personal.
La consulta permite comprobar que la institución financiera esté debidamente registrada y verificar que sus datos coincidan con los de la entidad que ofrece el servicio.
La recomendación principal de la autoridad es:
- Consultar el SIPRES antes de contratar un crédito.
- Comprobar que el nombre y los datos de la financiera coincidan con los registrados.
- Desconfiar de contactos que soliciten depósitos anticipados para autorizar o gestionar un financiamiento.
La CONDUSEF recordó que utilizar el nombre o la imagen de una institución financiera no significa que el contacto provenga realmente de ella. Por ello, verificar su registro y la coincidencia de sus datos es una medida preventiva para evitar entregar dinero o información personal a personas que se hacen pasar por representantes de una entidad legítima.