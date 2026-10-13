Cambios de terminal para la llegada de vuelos de American Airlines.

Todos los viajeros con llegadas y salidas desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey deben estar atentos a un cambio: desde el próximo 27 de octubre “todas las llegadas y salidas de American Airlines se realizarán en la Terminal B”, indicó OMA Aeropuerto de Monterrey.

En consecuencia, el Aeropuerto Internacional de Monterrey le recomendó a todos los pasajeros y en especial a los viajeros de American Airlines que tengan presente este cambio para así poder planear la llegada y salida del aeropuerto. “ Verifica la terminal antes de tu vuelo para evitar confusiones” , detalló el comunicado.

Recomendaciones de OMA y el Aeropuerto Internacional de Monterrey para evitar confusiones. OMA

Servicios y beneficios de la Terminal B

La moderna Terminal B, inaugurada en septiembre del 2010, ofrece en la actualidad acceso fluido e instalaciones eficientes para los usuarios de Aeroméxico, Aeroméxico Connect, Delta Airlines y desde el 27 de octubre del 2026 a clientes de American Airlines. Esta terminal dispone de estacionamiento automatizado, centro de negocios, áreas infantiles y diversos espacios comerciales.

Su innovadora infraestructura cuenta con trece posiciones para aeronaves y un exclusivo rodaje de doble circulación. Esto agiliza las operaciones aéreas, garantizando traslados rápidos, mayor conectividad regional e internacional y una experiencia segura.

Para llegar a la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey los pasajeros pueden usar texti, transporte de aplicación, auto privado y los autobuses conectores entre las terminales de uso exclusivo para los viajeros que están en conexión y se encuentra dentro del Aeropuerto.

Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey, fui inaugurada en septiembre del 2010. OMA

Manifestaciones del IMSS podrían bloquear la llegada y salida de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey

Desde ayer 12 de octubre y hasta hoy 13 de octubre trabajadores del IMSS en Monterrey iniciaron manifestaciones en diferentes puntos de Monterrey, por lo que las autoridades del Aeropuerto Internacional de Monterrey emitió varias alertas y avisos para que los pasajeros tomen recaudos.

“Debido a posibles manifestaciones y bloqueos en las vías principales de acceso, se prevé tráfico intenso para llegar al aeropuerto”, indicó la autoridad del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Monterrey los Filtros Migratorios: filas más ágiles para salida y entrada al país. OMA

¿Qué hacer en caso de olvido de valijas u objetos dentro del Aeropuerto de Monterrey?

Si viajaste olvidaste algo dentro del Aeropuerto de Monterrey las autoridades pusieron a disposición la plataforma de objetos perdidos para que los usuarios puedan realizar la respectiva denuncia. “Recuerda que si el objeto fue olvidado arriba del avión, deberás comunicarte directamente con tu aerolínea” , indicó el Aeropuerto de Monterrey.

Para hacer el reporte de tus objetos pérdidos u olvidados en el Aeropuerto Internacional de Monterrey deberás ingresar al sitio web oficial FoundSpot y allí hacer el pedido del objeto, se trata de la Plataforma de OMA Aeropuertos para recuperar objetos perdidos.