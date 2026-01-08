Ya es oficial y el Gobierno de México lo confirmó. A partir de este 9 de enero de 2026, todas las líneas telefónicas móviles en México deberán estar vinculadas a una persona física o moral, de acuerdo con los nuevos Lineamientos aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT. De no cumplir, la línea podrá ser deshabilitada.

La medida impulsada por la CRT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones busca eliminar el anonimato en el uso de celulares, el cual ha sido aprovechado para la comisión de delitos. Según la autoridad, el registro será similar al que hoy existe en el servicio de pospago y la información quedará bajo resguardo de las empresas telefónicas, no del Gobierno.

“El Pleno de la CRT aprobó por unanimidad el nuevo proceso normativo para iniciar en el territorio nacional la vinculación de líneas telefónicas móviles a personas físicas o morales”, informó el organismo en su comunicado del 8 de diciembre de 2025.

¿Cómo vincular tu línea móvil paso a paso?

La vinculación de la línea es un trámite sencillo que puede realizarse de forma presencial o remota, directamente con tu empresa de telefonía celular. En ambos casos, el operador será el encargado de validar tu identidad y realizar el registro.

Si eliges la modalidad presencial, deberás acudir a un centro de atención al cliente, donde el personal te asesorará para completar el proceso. En la opción remota, recibirás un mensaje con un enlace para ingresar a la Plataforma de Gestión y hacer la vinculación desde tu celular.

Para completar el trámite, la CRT establece como obligatorios los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente (credencial de elector o pasaporte).

CURP.

En el caso de personas morales, Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

A partir de este 9 de enero de 2026, todas las líneas telefónicas móviles en México deberán estar vinculadas a una persona física o moral. CRTGOBMX

¿Qué pasa si no registras tu celular?

Las líneas que no sean vinculadas a tiempo serán deshabilitadas, por lo que solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, atención ciudadana o al propio proveedor del servicio, según detalla la información oficial difundida por la CRT.

No obstante, la línea podría recuperarse si el número sigue disponible y el usuario acude posteriormente con su operador para realizar la vinculación correspondiente. “Sí, siempre y cuando acudas con tu operador, el número de línea siga disponible y realices la vinculación”, aclara la autoridad.

La regulación también permite registrar hasta 10 líneas por persona física , siempre que no se trate de una empresa. Además, se distingue entre titular, quien tiene la línea a su nombre, y persona usuaria, que puede utilizarla sin ser necesariamente el titular.

Con estos lineamientos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aseguró que se cumple el mandato de “centrar los esfuerzos regulatorios en beneficiar a las personas”, garantizando al mismo tiempo la protección de datos personales conforme a la ley, por lo que registrar tu celular será clave para seguir usándolo sin interrupciones.