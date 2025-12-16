En esta noticia
A partir de enero de 2026 ya no se podrá utilizar la línea de celular sin hacer este nuevo trámite obligatorio. Este paso afecta a los clientes de Telcel y de todas las operadoras del país.
El operador confirmó que a partir de ahora, las líneas móviles deberán vincularse con una identificación oficial y la CURP, o de lo contrario serán suspendidas.
Según Telcel, desde el 7 de enero de 2026 será obligatorio vincular cualquier línea, nueva o existente, con una identificación oficial con fotografía y CURP para poder mantener el servicio. Esta medida aplica tanto para usuarios de prepago como para quienes tienen plan de renta, sin excepción alguna.
Esta obligación deriva de los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y afecta a todas las líneas celulares activas en el país. La fecha límite para completar el proceso es el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, cualquier línea no vinculada será suspendida automáticamente.
Cómo registrar la línea de celular: dos opciones disponibles
La respuesta para evitar la suspensión tiene dos caminos: presencial o en línea. La forma más directa de hacer el trámite es acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de Telcel en México. En esta modalidad solo se necesita presentar una identificación oficial vigente, proporcionar la CURP y nombre completo tal como aparecen en el documento.
Los documentos aceptados para el registro son:
- Credencial para votar (INE)
- Pasaporte
- Documento Nacional de Identidad (CURP biométrica).
En el caso de extranjeros, el trámite solo puede hacerse con pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.
Si se prefiere no ir a un CAC, Telcel también habilitará una modalidad remota para hacer el registro en línea. Este proceso incluirá una prueba de vida, es decir, una selfie para validar tu identidad y la identificación proporcionada. Sin embargo, solo se tendrá tres intentos para completar la vinculación de forma exitosa; si se falla en los tres intentos, será obligatorio acudir presencialmente a un CAC para concluir el trámite y evitar la suspensión de tu línea.
Qué sucede si no se registra la línea de celular antes de la fecha límite
La sanción por no registrar la línea no será una multa económica, sino la suspensión total del servicio. Una línea suspendida solo podrá hacer llamadas a números de emergencia y atención ciudadana, como 911, 089 o 074. No habrá llamadas normales, mensajes de texto ni datos móviles disponibles.
Además, la suspensión no exime de pagar el plan o equipo financiado. Si no se hace el registro a tiempo, el usuario quedará sin servicio, pero no sin la obligación de pago. Por ello, se recomienda realizar el trámite con anticipación para evitar contratiempos.