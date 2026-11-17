Este criterio reconoce que el derecho a recibir una pensión alimenticia no desaparece simplemente porque una persona haya tardado en reclamarla.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el derecho a solicitar una pensión alimenticia no se extingue por el transcurso del tiempo.

Por lo tanto, las personas que tienen derecho a recibir alimentos pueden reclamarlos en cualquier momento, incluso si no lo hicieron durante un periodo determinado.

El criterio fue establecido por la Primera Sala en el comunicado de prensa 310/2021 , publicado el 13 de octubre de 2021.

Los ministros determinaron que fijar un plazo para reclamar esta prestación es inconstitucional, debido a que se trata de un derecho sustantivo irrenunciable que permanece mientras exista la necesidad que le dio origen.

¿Por qué la Suprema Corte permite reclamar una pensión alimenticia en cualquier momento?

La resolución surgió de un juicio en el que una mujer reclamó el pago de una pensión alimenticia a la sucesión de su expareja, con quien había vivido durante 22 años en concubinato.

Aunque un juez admitió inicialmente la demanda, un tribunal de apelación revocó esa decisión porque el reclamo se había presentado después del plazo de un año previsto en el artículo 291 Quintus del Código Civil para el Distrito Federal.

La mujer promovió un juicio de amparo directo y, después de que le fue negado, presentó un recurso de revisión. Al analizar el caso, la Primera Sala concluyó que el plazo de un año era inconstitucional , ya que el derecho a reclamar alimentos después de la disolución de una relación familiar no desaparece por no ejercerlo durante determinado tiempo.

También señaló que esta prestación se encuentra protegida por el principio de irrenunciabilidad establecido en el artículo 321 del mismo código.

La resolución constituye un precedente relevante para los reclamos de alimentos derivados de relaciones familiares, particularmente después de su disolución. SCJN

¿Qué determinó la SCJN sobre los pagos retroactivos de la pensión alimenticia?

La Suprema Corte sostuvo que el derecho a recibir alimentos subsiste mientras permanezca la situación que lo originó. Por esa razón, la pensión alimenticia puede reclamarse en cualquier momento e incluso de manera retroactiva, sin que la falta de una solicitud durante cierto periodo pueda interpretarse como una renuncia.

Entre los principales alcances del criterio de la Primera Sala se encuentran:

Derecho irrenunciable: la persona beneficiaria no pierde el derecho a reclamar alimentos por no haberlos solicitado anteriormente.

Sin plazo de prescripción: el transcurso del tiempo no extingue el derecho a exigir esta prestación mientras subsista la causa que la originó.

Reclamo retroactivo: la SCJN reconoció que los alimentos también pueden reclamarse por periodos anteriores.

Plazo de un año inconstitucional: la limitación prevista en el artículo 291 Quintus del Código Civil para el Distrito Federal fue considerada contraria al derecho a recibir alimentos.

La resolución corresponde al amparo directo en revisión 756/2020, bajo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. El asunto fue resuelto por unanimidad de votos el 13 de octubre de 2021.