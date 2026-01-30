Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 30 de enero.

Estas son las efemérides del 30 de enero

1937: En Leningrado (actual San Petersburgo, URSS), nace el niño prodigio del ajedrez Borís Spaski. En 1969 se proclamará décimo campeón del mundo de ajedrez al derrotar al también soviético Tigrán Petrosián. En 1972 perdería con el estadounidense Robert James Fischer en el encuentro disputado en Reikiavik (Islandia).

(Hace 89 años)

1927: Nace en Estocolmo, Suecia, Sven Olof Palme, político sueco, líder del Partido Socialdemócrata de Suecia desde 1969. Será Primer Ministro de Suecia entre 1969 y 1976 y reelecto en 1982. Se caracterizará por su defensa del pacifismo y el universalismo. Será asesinado en 1986.

(Hace 99 años)

1899: En Pretoria, Sudáfrica, nace Max Theiler, médico que descubrirá la vacuna contra la fiebre amarilla, enorme contribución en la lucha contra la terrible enfermedad. Se le concederá el Nobel en 1951.

(Hace 127 años)

1882: Nace en Nueva York (EE.UU.), Franklin Delano Roosevelt que será trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos y único en ganar cuatro elecciones presidenciales, la última en noviembre de 1944, pocos meses antes de su muerte en 1945.

(Hace 144 años)

1994: En Paris, Francia, fallece Pierre Boulle, escritor francés de vocación tardía, aplaudido sin embargo desde su primeras entregas y autor de las conocidas novelas "El planeta de los simios" y "El puente sobre el río Kwai", ambas llevadas a la gran pantalla.

(Hace 32 años)

1948: El "Mahatma" Gandhi, líder político y espiritual de la India, muere asesinado a tiros a los 78 años por un nacionalista hindú en Nueva Delhi.

(Hace 78 años)

1948: Muere en la ciudad de Dayton (EE.UU.) Orville Wright, estadounidense y pionero, junto con su hermano Wilbur, de la aviación mundial.

(Hace 78 años)

1649: En Inglaterra, el enfrentamiento entre el Parlamento y el rey Carlos I, que había intentado imponer una monarquía absolutista, concluye con la decapitación de éste en el palacio de Whitehall de Londres, acusado de alta traición contra Inglaterra. Oliver Cromwell permitirá que su cabeza sea cosida al cuerpo para que su familia pueda velarlo.

(Hace 377 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Franklin Delano Roosevelt en 1882, ya que se convirtió en el trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos y es el único en ganar cuatro elecciones presidenciales, lo que marcó un hito en la política estadounidense y tuvo un impacto duradero en la historia del país.