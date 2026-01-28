El Gobierno formalizó el decreto que establece las normativas para el pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2025, una prestación garantizada para miles de servidores públicos de la Federación. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el documento, el cual fue publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marcando así el inicio de los preparativos administrativos para su entrega.

Este beneficio comenzó a distribuirse a partir del 10 de noviembre, siguiendo las normas que rigen el gasto público federal. Con esta acción, el Ejecutivo Federal demuestra su compromiso con la justicia laboral y la equidad en la distribución de prestaciones entre los trabajadores del Estado.

Conoce a continuación los detalles del aguinaldo 2025 y cobra 40 días laborados, según corresponda. Ten en cuenta los requisitos para cobrar el dinero.

La Suprema Corte falló a favor de los trabajadores y ahora cobrarán 40 días de aguinaldo a partir de esta fecha (foto: archivo).

¿Cuál es el monto del aguinaldo en México?

El otorgamiento busca un trato igualitario entre las diversas categorías del sector público. En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encarga de asegurar que el pago se realice con cargo al presupuesto autorizado de cada dependencia.

El decreto tiene su sustento legal en el artículo 127 de la Constitución Política y el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La disposición principal establece que el aguinaldo será equivalente a 40 días de salario, aplicable a los servidores públicos regidos por el Apartado B del artículo 123 Constitucional.

La normativa establece que el pago para pensionados o deudos se efectuará de forma proporcional a las cuotas asignadas.

¿Quiénes están excluidos del aguinaldo de 40 días?

El decreto establece exclusiones, tales como

Personal contratado por honorarios especiales

Personal vinculado a convenios de coordinación técnica con entidades federativas

servidores públicos federales

calendario fiscal 2025

El ámbito de aplicación es extenso, abarcando personal de confianza, operativo, de enlace y de mando en dependencias y entidades federales, así como el Servicio Exterior Mexicano (tanto en el país como en el extranjero) y los militares en activo, pensionistas y personas contratadas por honorarios con recursos federales.