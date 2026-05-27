Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 27 de mayo en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 27 de mayo

1907: En Pittsburgh, Estados Unidos, nace Rachel Louise Carson, divulgadora estadounidense que, a través de su influyente libro "Primavera silenciosa" de 1962, alertará de los efectos perjudiciales que los pesticidas tienen en el medio ambiente. Gracias a este libro se prohibirá el uso del DDT en EE.UU. y brotará con fuerza los cimientos de la moderna conciencia ambiental.

(Hace 119 años)

1870: Nace en Elberfeld (Alemania) Adolf Schulten, arqueólogo, historiador y filólogo alemán, célebre por su gusto por España y sus investigaciones sobre la civilización de Tartessos que se desarrolló en el suroeste ibérico y la búsqueda de su emplazamiento será una auténtica obsesión en la que no obtendrá el éxito. Entre 1905 y 1912 excavará y hallará las ruinas de Numancia. En 1948 trabajará en las ruinas de Tarraco.

(Hace 156 años)

1332: En Túnez nace Abu Zaid Abdurrahmán Ibn Jaldún, historiador de la literatura árabe, filósofo y sociólogo, considerado padre de la ciencia económica y que formulará toda una filosofía de la historia de la cultura musulmana.

(Hace 694 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1964: Fallece en la India, Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India desde su independencia el 15 de agosto de 1947. Quiso unir lo mejor del capitalismo y del socialismo creando un socialismo democrático, aunque no fue capaz de sacar a su país de la cola de los países en vías de desarrollo.

(Hace 62 años)

1615: Muere en París (Francia), Margarita de Valois, conocida también como la reina Margot, cuyo matrimonio con el rey de Navarra no logró poner fin a la lucha entre católicos y protestantes. Será conocida por su libertinaje y en sus "Mémoires", hizo una exposición de la vida en Francia de finales del siglo XVI y principios del XVII.

(Hace 411 años)

1564: En la ciudad de Ginebra, Suiza, muere Juan Calvino, teólogo protestante francés durante la Reforma Protestante, padre del calvinismo, caracterizado por llevar hasta sus últimas consecuencias lógicas la soberanía absoluta de Dios. Hombre enfermizo, nunca gozó de buena salud.

(Hace 462 años)

866: Fallece en Oviedo, actual España, Ordoño I, rey de Asturias e hijo del monarca asturiano Ramiro I. Durante su reinado Asturias alcanzó su máximo esplendor. Aprovechándose de las luchas internas de los árabes logró ampliar notablemente las fronteras del reino. El trono pasará a manos de su hijo Alfonso III el Magno.

(Hace 1160 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Rachel Louise Carson en 1907, ya que su libro "Primavera silenciosa" alertó sobre los efectos dañinos de los pesticidas, lo que condujo a la prohibición del DDT en EE.UU. y sentó las bases de la conciencia ambiental moderna.