La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) comunicó que el concurso para los segmentos 13 y 14, que abarcan el tramo Saltillo-Santa Catarina, atrajo a diversos consorcios con propuestas millonarias; sin embargo, ninguno logró superar la oferta presentada por las empresas del empresario.

La licitación para la construcción de una parte del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo ya ha sido adjudicada a Carlos Slim.

De acuerdo con la información disponible, Operadora Cicsa y FCC Construcción alcanzaron el puntaje más elevado, asegurando una obra que no solo es fundamental para la conectividad, sino que también implica una inversión que excede los 31 mil millones de pesos.

Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo: el ambicioso proyecto bajo el liderazgo de Carlos Slim

Con las obras iniciadas el pasado 30 de septiembre, según los detalles brindados por la ARTF, el proyecto ferroviario tendrá una extensión de 111 kilómetros y contará con un plazo de ejecución de 960 días naturales.

Carlos Slim se queda con uno de los recursos más estratégicos de México: controlará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta clave (foto: archivo).

Cabe destacar que el Servicio de Administración Tributaria de México cumplirá un rol fundamental en este proyecto, ya que será la institución gubernamental ante la cual las empresas deberán cumplir sus obligaciones fiscales.

Se trata de un proceso fundamental en lo que respecta a la validación del contrato, ya que es la manera oficial de garantizar transparencia en un sector donde las licitaciones suelen estar bajo escrutinio público.

Competencia en la obra y el papel de Carlos Slim

En la licitación que fue adjudicada a Operadora Cicsa y FCC Construcción, participaron otras empresas con vasta experiencia en grandes proyectos, como Comsa, encargada de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. Sin embargo, ninguna de estas alcanzó la puntuación del consorcio liderado por Carlos Slim.

Esta victoria refuerza su posición como uno de los empresarios más influyentes en materia de infraestructura en el territorio azteca. Además, la obra se enmarca dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, con proyectos estratégicos que buscan modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en toda la región.