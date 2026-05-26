Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 26 de mayo.

Estas son las efemérides del 26 de mayo

1907: En Winterset, EE.UU., nace el actor John Wayne que comenzará su carrera en el cine mudo en la década de 1920, aunque alcanzará la fama entre las décadas de 1940 y 1970. Su filmografía estará mayoritariamente ligada al género del Western y al bélico, a pesar de que interpretará muchos otros papeles. Ganará dos oscar al mejor en actor, en 1949 y en 1969.

(Hace 119 años)

1566: En Manisa, Imperio Otomano (actual Turquía) nace Mehmed III, sultán del Imperio otomano desde 1595 hasta su muerte en 1603. Gobernante frívolo y ocioso, ordenará estrangular a sus 19 hermanos para lograr la sucesión.

(Hace 460 años)

1478: En Florencia, Italia, nace Julio de Médici, que será nombrado Papa en 1523 como Clemente VII, cargo que ocupará hasta su muerte en 1534. Su pontificado estará marcado por el intento fallido de acabar con la Reforma protestante en Alemania y por la gran rivalidad existente entre Francisco I de Francia y Carlos I de España y V de Alemania.

(Hace 548 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1976: Muere en Messkirch, Alemania, el filósofo alemán Martin Heidegger, fundador de la denominada fenomenología existencial y uno de los pensadores más originales del siglo XX. Su obra más conocida "Ser y tiempo", de 1927.

(Hace 50 años)

1831: En Granada, España, en la mañana de este día, Mariana de Pineda es conducida a los Campos del Triunfo donde se le da muerte públicamente mediante el brutal garrote vil. Con su ejecución, no sólo se pretende castigar a los liberales, sino castigar también la participación de la mujer en la vida política y social de la convulsa España del siglo XIX. Tras su ejcución, Mariana se convertirá en una mártir para los liberales y en un símbolo popular de la lucha contra la falta de libertades hasta bien entrado el siglo XX.

(Hace 195 años)

1703: Fallece en Londres (Reino Unido) Samuel Pepys, administrador naval y miembro del parlamento inglés, célebre por su Diario, que es una de las fuentes primarias más importantes del período de la Restauración inglesa.

(Hace 323 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante destacado es el nacimiento de John Wayne en 1907, ya que se convertirá en un ícono del cine estadounidense y uno de los actores más representativos del género Western, ganando reconocimiento mundial y dos premios Oscar a lo largo de su carrera.